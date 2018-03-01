كشف بوتين خلال كلمته عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، من بينها صاروخ يمكنه أن "يصل إلى أي مكان في العالم"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا يقهر".

وجاء إعلان بوتين خلال كلمة تتضمن النقاط الأساسية في برنامجه لخوض الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع فوزه بها والاستمرار في منصبه لولاية رابعة.

وكشف بوتين في خطابه، عن مجموعة من الأسلحة الجديدة، من بينها صاروخ يمكنه أن "يصل إلى أي مكان في العالم".

كما استعان بفيديو توضيحي، مشيرا إلى أن الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا وآسيا لا يمكنها إيقاف الصاروخ الجديد.

وسلط بوتين الضوء على اثنين من الأسلحة ذات القدرات النووية، صاروخ كروز وغواصة.