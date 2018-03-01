عرفان صدّيق سفيرا لبريطانيا في السودان

نصر المجالي: أعلنت الحكومة البريطانية عن تسمية عرفان صدّيق سفيرًا لصاحبة الجلالة لدى السودان خلفاً للسفير السابق مايكل آرون الذي انتقل إلى وظيفة دبلوماسية أخرى، وسيتولى السفير الجديد مهامه في أبريل المقبل.

وأعرب السفير صدّيق عن تطلعه الى تمثيل المملكة المتحدة في السودان "في هذه المرحلة الهامة من علاقتنا الثنائية"، وقال: "يسعدني أن أتولى منصب سفير جلالة الملكة لدى السودان.. السودان دولة رائعة ذات ثقافة غنية وشعب اشتهر بحسن الضيافة والكرم".

وعمل السفير الجديد في الخرطوم عرفان صديق قبل ذلك سفيرًا لدى أذربيجان ونائبًا للسفير في دمشق وبغداد كما عمل في البعثات الدبلوماسية البريطانية في واشنطن والقاهرة ونيودلهي، كما تمت إعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط.

ويجيد السفير الجديد اللغة العربية من واقع عمله في التدريب اللغوي للعربية بدوام كامل ورئيس قسم الشراكات العربية في الخارجية البريطانية، وهو متزوج من بينولبي صدّيق ولهما ولدان.

ويشار إلى أن السفير آرون الذي انتهت فترة عمله في السودان بعد عامين ونصف العام، كان عمل مدرسا للغة الانكليزية في مدرسة الدامر الثانوية في شمال البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، ومع انتقاله أعاد تلك الذكريات في حصة دراسية لطلاب إحدى مدارس الخرطوم.

