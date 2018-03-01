التقاط أول شعاع أضاء الكون

النجوم الأولى ظهرت بعد 180 مليون سنة على الانفجار الكبير

لندن: رصد فلكيون يبحثون عن أقدم النجوم أول شعاع ضوء انبعث في الكون. والتقط العلماء إشارة "فجر نشوء الكون" مستخدمين هوائياً راديوياً بسيطاً في أهدأ مكان على الكرة الأرضية هو الصحراء الغربية الاسترالية.



وُصف هذا الاختراق بـ"الثوري" و"الريادي" وبأنه أهم اكتشاف في علم الفلك منذ اكتشاف موجات الجاذبية في عام 2015.

ويبين أول ضوء سطع في الكون ان النجوم الأولى ظهرت بعد 180 مليون سنة على الانفجار الكبير الذي حدث قبل 13.7 مليار سنة. وقبل ذلك كان الكون يوجد في فراغ مظلم من الغازات يسميه العلماء "العصور المظلمة".

ولكن حين بدأت النجوم تظهر أُضيئت السماء لأول مرة وتكونت جملة عناصر جديدة في افران عملاقة ستتيح في النهاية نشوء حياة على الكرة الأرضية.

وقال الفلكي جاد براومان من جامعة ولاية اريزونا الاميركية ورئيس فريق العاملين على المشروع "ان اكتشاف هذه الاشارة الضئيلة فتح نافذة جديدة على الكون في بداية نشوئه". واضاف "ان من المستبعد أن نكون قادرين على النظر أبعد من ذلك في تاريخ النجوم خلال زمن حياتنا".

وبحسب النماذج التي بناها العلماء للكون في بداية نشوئه فان النجوم الأولى كانت هائلة وقصيرة العمر ولكن لأن التلسكوبات غير قادرة على رصدها تعين على العلماء ان يبحثوا عن تغيرات في خلفية الاشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث بعد الانفجار الكبير والذي يُسمى "اشعاع الخلفية الميكروية الكونية".

وتقول النظريات الفلكية ان ضوء النجوم يتفاعل مع ذرات الهيدروجين التي تمتص بعض اشعاع الخلفية متسببة في حدوث انخفاض في الاشارات الراديوية للخلفية الميكروية الكونية.

ولكن الكثير من العلماء كانوا يعتقدون ان هذه الاشارة ستكون ضعيفة بحيث لا يمكن التقاطها ابداً. وقال مدير البرامج في المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الدكتور بيتر كورتشينسكي عن ضعف هذه الاشارة انها "كمن يحاول ان يسمع خفقة جناح طائر وسط اعصار".

ولكن الفلكيين اعلنوا في دراسة جديدة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية انهم التقطوا اشارة واضحة من مرصد مارتشنسون في استراليا.

وقالت البروفيسورة كارول هاسويل رئيسة قسم الفلك في الجامعة المفتوحة في بريطانيا "ان هذه نتيجة مثيرة جداً، وستكون ذات دلالات بالغة الأثر لفهمنا كيف نشأت مجرتنا ومجرات اخرى وعناقيد من المجرات في الكون، وتاريخها المبكر".

التُقطت الاشارة في عام 2016 ولكن الباحثين امضوا طيلة الفترة الماضية في التحقق من اكتشافهم مستبعدين كل المصادر المحتملة الأخرى قبل ان يعلنوا اكتشافهم.

وقال الدكتور كورتشينسكي "ان هذا الاكتشاف يفتح فصلا جديداً في أن نفهم كيف نشأ العالم الذي نراه". وأشار البروفيسور آلان دافي من جامعة سوينبرن التكنولوجية في استرليا ان الاكتشاف "قد يكون أول تأكيد لجسيم المادة الداكنة".

أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/02/28/first-light-ever-shone-universe-picked-astronomers-revolutionary/



