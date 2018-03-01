توقيع 12 اتفاقية بين الأردن والهند

نصر المجالي: أعلن الأردن أن الزيارة الرسمية التي يختمها الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس إلى الهند توجت بتوقيع 12 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات، من ضمنها الجمارك والدفاع والفوسفات والثقافة والصحة والعلوم الطبية والعمل والإعلام.

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال جلسة محادثات في قصر حيدر اباد عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأردنية الهندية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الجانبان خلال المباحثات الحرص على مواصلة بذل الجهود لتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والبناء عليها لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين.

خبرات هندية

ونوه الملك الأردني إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين لبناء الشراكات، والاستفادة من الخبرات الهندية في العديد من المجالات، وكذلك استفادة الجانب الهندي مما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي مميز واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، جعل منها بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب مودي، عن رغبة الحكومة الهندية توسيع مجالات التعاون مع الأردن، والبناء على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مشيرا إلى عزمه إرسال وفد من كبار رجال الأعمال في الهند إلى الأردن لبناء شراكات مع القطاع الخاص الأردني، خصوصا في ضوء انعقاد منتدى الأعمال الأردني الهندي.

وقد تطرقت المباحثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الهندي أيضا إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والسبل الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

عملية السلام

وتناولت المباحثات القضية الفلسطينية، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل إلى سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ركزت على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، والذي يهدد خطره منظومة الأمن والسلم العالميين، حيث حذر جلالته من خطورة انتشار ظاهرة الخوف من الإسلام في المجتمعات الغربية، حتى لا يستخدمها المتطرفون ذريعة لتغذية أجنداتهم الإرهابية.

وشارك الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في مؤتمر التراث الإسلامي: تعزيز الوئام والعيش المشترك، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد كبير من علماء الدين الإسلامي والقيادات الفكرية والسياسية والدينية والإعلامية والطلابية.

