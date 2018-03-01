الأمير محمد بن سلمان يزور مصر قبل إلى لندن وواشنطن

الرياض: يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى مصر الأحد المقبل، في أول زيارة الى الخارج منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة الغنية بالنفط في يونيو الفائت قبل زيارته لندن وواشنطن، كما أفاد مصدر حكومي الخميس وكالة فرانس برس.

ويزور الامير الشاب الواسع النفوذ (32 عاما) بريطانيا الاربعاء لمباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أن يتوجه الى الولايات المتحدة التي يزورها من 19 حتى 22 اذار/مارس.

والسعودية ومصر حليفان رئيسيان في الشرق الأوسط، ويتشارك البلدان مواقف سياسية في المنطقة خصوصا حيال حرب اليمن وقطع العلاقات مع قطر. كما يعارض البلدان تنامي النفوذ الايراني في المنطقة.

وتأتي زيارة بن سلمان للقاهرة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نهاية مارس الجاري، ومن المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وقال المصدر الحكومي الخميس إن اختيار الامير الشاب مصر أول محطة لزياراته الخارجية كولي للعهد هدفه "التأكيد أن التعاون المصري السعودي على أعلى مستوى".

ومصر مشاركة في التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية الذي بدا في 26 مارس 2015 تدخلا في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، وهو نزاع تقول الأمم المتحدة إنه اسفر عن احد أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

كما أن مصر والسعودية جزء من تكتل عربي يضم الإمارات والبحرين أعلن في 5 يونيو الفائت مقاطعة قطر بسبب علاقتها المزعومة بالجماعات الإسلامية المتطرفة وإيران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات. كما من المتوقع أن يزور الامير محمد بن سلمان، الذي تم تعيينه كولي للعهد في 21 حزيران/يونيو الفائت، فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.