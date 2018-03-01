طهران: أشاد المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي الخميس ب"مقاومة" الرئيس السوري بشار الاسد الذي تشهد بلاده حربا منذ سبعة اعوام خلفت اكثر من 340 الف قتيل وتسببت بنزوح الملايين.

وقال خامنئي خلال استقباله وزير الاوقاف السوري محمد عبد الستار السيد ان "سوریا تتصدر الیوم خط المواجهة وعلینا ان ندعم صمودها".

واضاف كما نقلت عنه وكالة ارنا الرسمية للانباء ان "الرئیس السوري السيد بشار الاسد تجلى كقائد ومقاوم كبیر، حیث وقف صامدا بدون اي تردد او شك وهذا الامر مهم جدا لاي شعب".

وايران ابرز داعم للنظام السوري الى جانب روسيا وقد ارسلت "مستشارين عسكريين" و"متطوعين" ايرانيين وافغانا وباكستانيين وعراقيين للقتال الى جانب الجيش السوري ضد الجهاديين والفصائل المعارضة.

وياتي موقف خامنئي بعدما حض الاتحاد الاوروبي الاربعاء ايران وروسيا على التدخل لدى النظام السوري لوقف حملته العسكرية على الغوطة الشرقية قرب دمشق.