الكويت تحتفل بباقة من أعيادها الوطنية

شاركت دول الخليح، وفي مقدمها السعودية والامارات، الكويت فرحة أعيادها الوطنية في مشهد وحدوي خليجي يكشف عمق العلاقات بين أبناء الخليج العربي الواحد.

في هذا العام، تزامنت احتفالات الكويت بالذكرى السابعة والخمسين لعيدها الوطني مع الذكرى الأربعين لبث النشيد الوطني الكويتي أول مرة، والذكرى السابعة والعشرين لتحرير الكويت، والذكرى الثانية عشرة لتولى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

وتعيش الكويت اليوم احتفالاتها في ظل القيادة الكويتية التي التف حولها شعبها لتمضي بالبلد نحو الأمان والاستقرار والازدهار، في مسيرة مستمرة لجعل الكويت منارة اقتصادية بارزة ومنبعًا للديمقراطية.

التهاني متبادلة

في هذه المناسبة، تلقى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح برقيات التهاني من المسؤولين الكويتيين، في مقدكهم ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن وخالص الدعاء لأمير البلاد بأن يمن الباري عليه بموفور الصحة ودوام العافية، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار.

وبادلهم أمير البلاد التهاني بالمناسبتين الوطنيتين، مقدرًا لهم ما أعربوا عنه من صادق الدعاء له وكريم المشاعر نحو الوطن، سائلًا المولى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن ورفعته، ومستذكرا شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات للوطن.

وتلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقيات تهان من قادة الدول العربية والدول الصديقة، وأرسل ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر.

احتفالات شعبية

شهدت الاحتفالات مشاركة واسعة من العديد من القطاعات المحلية. وازدانت سماء الكويت المطلة على ساحل الخليج العربي بعرض جوي قدمه مظليو الجيش الكويتي، عانقوا فيه أبراج الكويت. وشهد هذا العرض حضورًا جماهيريًا من المواطنين والمقيمين الذين جاءوا للاحتفال بالعيد الوطني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وعلى موقع تويتر، تبادل المغردون من الكويت والدول الخليجية والعربية التهاني بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.

واحتفلت قرية صباح الأحمد التراثية بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد بإقامة فعاليات وأنشطة مميزة للأهالي والأسر، وسط حضور شعبي كثيف من زوار القرية من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت القرية الواقعة غرب الكويت، والتي تستضيف مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، العديد الفعاليات للفرق الشعبية وفقرات فنية وفلوكلورية في ساحات القرية.

وأقامت اللجنة المنظمة مسابقات للجمهور بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالمهرجان وتم توزيع جوائز قيمة على المشاركين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير القرية سيف الشلاحي قوله إن اللجنة المشرفة على القرية سعت بهذه الأنشطة إلى إسعاد زوارها الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بمرافق القرية منوها بتعاون جميع الحضور مع المنظمين ما أسهم بنجاح الفعاليات.

أضاف: "الأنشطة والعروض ركزت على إبراز التراث الكويتي والخليجي الأصيل وتأصيله في نفوس الشباب والاطفال لتعريفهم بحياة آبائهم وأجدادهم".

في العالم

اكتست مباني الوزارات والمؤسسات والأسواق والمنازل في الكويت زينة وحلة الاحتفالات الوطنية. ووسط مشاعر حب فطرية عكستها فرحة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبات الوطنية، توشحت المباني بالأعلام الوطنية وصور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما احتفلت سفارات الكويت لدى مصر والمغرب وتركيا وجمهورية جنوب افريقيا بالعيد الوطني بحضور كوكبة من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين في تلك الدول.

كذلك احتفلت سفارات الكويت لدى سلوفاكيا وماليزيا وبروناي دار السلام بالعيد الوطني بحضور مسؤولين ودبلوماسيين عرب وأجانب.

وأقامت سفارة الكويت لدى النمسا احتفالًا بهذه المناسبات بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة يتقدمهم الرئيس النمساوي السابق الدكتور هاينز فيشير. ورحب سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية محمد معرفي بضيوف الاحتفال الذي أقيم بحضور مسؤولين كبار في الحكومة النمساوية ورجال الاعمال والسياسة والثقافة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى النمسا وممثلي المنظمات الدولية.

كما أحيت سفارة الكويت لدى الصين الأعياد الوطني باحتفال كبير في أحد فنادق بكين الكبيرة، حيث تم استقبال أكثر من ألفي شخصية صينية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الصين. واستقبل سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات ممثل الحكومة الصينية نائب وزير الخارجية تشن شياو دونغ الذي أتى لتقديم التهاني.

ومساء الخميس، تزين برج القاهرة بالعلم الكويتى بالتزامن مع احتفال السفارة الكويتية فى مصر بالعيد الوطني. فقد أضاء برج القاهرة أنواره من السابعة مساء وحتى الحادية عشر ليلًا مزينًا بالأعلام الكويتية.

مشاركة سعودية

وشاركت السعودية الكويت احتفالاتها بيومها الوطني بإقامة الفعاليات في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين، فتزينت مداخل المطارات السعودية والميادين بالأعلام السعودية والكويتية، واستُقبل القادمون من الكويت بالورود.

تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاته، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

واحتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باليوم الوطني الكويتي بإقامة كثير من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار، بحضور وائل العنزي القنصل العام لدولة الكويت في جدة، الذي استقبل القادمين من الكويت بالنشيد الوطني الكويتي، فيما قام عدد من الفتيات اللاتي يرتدين الزي الكويتي بتوزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب وهن يرددن عبارات الترحيب.

كما تم توزيع الحلوى والأعلام السعودية والكويتية على المسافرين في الصالة الدولية، إضافة إلى الإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة التي تعبر عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

ودبي أيضًا

كذلك احتفت دبي بأعياد الكويت الوطنية من خلال عروض موسيقية وفنية وإطلاق ألعاب نارية شهدها عدد كبير من الكويتيين زائري الامارة، في مشهد يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين الكويت والامارات.

استقبلت دبي اليوم الوطني للكويت ببرنامج حافل ومتنوع من الاستعراضات الفنية والتراثية والحفلات الغنائية التي يحييها مطربون خليجيون، إضافة الى عروض تراثية.

واستقبلت إدارة مطارات دبي الطائرات القادمة من الكويت بالتحية العالمية لاستقبال المناسبات الخاصة عبر رشها بخراطيم المياه على مدرج الهبوط، بينما تستقبل جميع صالات القادمين في المطار زوارها من الكويت بالورود والقهوة العربية، كما تتم إذاعة أغان وطنية كويتية بالمناسبة.

ونظم عدد من الإمارات الأخرى باقة من العروض الفنية والتراثية والحفلات الغنائية، كما أضيء أبرز المعالم العمرانية في الدولة مثل برج خليفة في دبي بعلم الكويت.

