نقابة الصحافيين المغاربة تدعو لعدم التأثير على القضاء في ملف بوعشرين

الرباط : قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الدخول على خط قضية اعتقال ناشر صحيفة "أخبار اليوم"، الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال بعدة تهم من بينها "الاتجار بالبشر ".

ودعت النقابة التي يقودها عبد الله البقالي، مدير نشر صحيفة "العلم" إلى "ضرورة احترام المسطرة القضائية والحرص على عدم التأثير على الهيئة القضائية التي باشرت عملها المعتاد".

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن تفاجئها ب"حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاواهن لدى القضاء".

وأضاف البيان أن "المعالجات الإعلامية لم تحترم المعطيات الشخصية للمشتكيّات، عبر نشر صورهن والمس بكرامتهن، وأيضا فيما يتعلق بالمس بقرينة البراءة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين"، كما طالبت ب"التوقف الفوري عن ذلك، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها".

كما عبرت النقابة عن أملها في أن "ينتصر الجميع إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة"، وناشدت "الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضية من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض المعنيين بالأمر، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم"، حسب البيان.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنها تتابع ب"اهتمام كبير أوضاع الزملاء والزميلات العاملين في مؤسسة "أخبار اليوم" النفسية والمهنية منها"، وأكدت استعدادها "الكامل والدائم لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة في هذه الظروف الصعبة التي يجتازونها".