واشنطن تدعو موسكو للضغط على الأسد لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية

واشنطن: دعت الولايات المتحدة الخميس روسيا الى الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، معتبرة ان فشل الهدنة "مقلق".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت إن "نظام الأسد يستمر في مهاجمة مواطنيه خصوصا في الغوطة الشرقية".

وتابعت "نحن لا نسعى لنزاع مع النظام السوري، لكننا ندعو روسيا لكبح جماح نظام الأسد".

ورغم اصدار مجلس الأمن الدولي السبت قراراً يطالب بوقف شامل لاطلاق النار في سوريا "من دون تأخير" لمدة 30 يوما، أعلنت روسيا هدنة "إنسانية" في الغوطة الشرقية بدأت الثلاثاء وتستمر يوميا لخمس ساعات فقط بين الساعة التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والثانية من بعد الظهر ويُفتح خلالها "ممر انساني" عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

لكن المعارك في الغوطة المحاصرة استمرت الخميس، كما لم يسجل منذ بدء هذه الهدنة الانسانية خروج مدنيين عبر المعبر المحدد لذلك شمال شرق دمشق.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون إن "فشل وقف اطلاق النار يطرح تساؤلات حول الالتزام الروسي بوقف تصعيد العنف وبالتفاوض من أجل حل سياسي".

وأشارت إلى أن "عجز روسيا عن السيطرة على مناطق المعارك التي تعمل بها أمر مزعج".

وأعربت الأمم المتحدة الخميس عن املها في أن تتمكن من ايصال المساعدات الانسانية إلى الغوطة الشرقية "في غضون أيام"، معتبرة في الوقت ذاته أن الهدنة الروسية "ليست كافية" لهذه المنطقة التي وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان فيها مقتل أكثر من 610 مدنيين، بينهم نحو 150 طفلاً.

