تيلرسون يبدأ الأسبوع المقبل أول جولة أفريقية له

واشنطن: اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الوزير ريكس تيلرسون سيتوجه الثلاثاء الى افريقيا في جولة تستغرق اسبوعا وهي الاولى له الى القارة منذ وصل الى البيت الابيض الرئيس دونالد ترامب الذي أثار غضب الافارقة بوصفهم بلادهم ب"الحثالة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت إنه "في أول زيارة رسمية له الى افريقيا، سيتوجه الوزير تيلرسون الى نجامينا (تشاد) وجيبوتي (جيبوتي) وأديس ابابا (اثيوبيا) ونيروبي (كينيا) وأبوجا (نيجيريا)، وذلك من 6 ولغاية 13 آذار/مارس".

واضافت ان الوزير الاميركي "سيجتمع مع زعماء كل دولة من هذه الدول بالاضافة الى مسؤولي مفوضية الاتحاد الافريقي التي تتخذ من اديس ابابا مقرا لها".

واوضحت نويرت ان تيلرسون "يعتزم ان يناقش بشكل خاص كيف يمكننا العمل مع شركائنا لمحاربة الارهاب وتعزيز السلام والامن وتحفيز الحكم الرشيد وتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة المنفعة".

وكان تيلرسون التقى في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي لكنه يومها لم يعلن سوى عن خطوط عريضة لسياسته الأفريقية.

وكان الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما زار غانا بعد ستة اشهر فقط من توليه منصبه حاملا معه رسالة قوية الى الافارقة دعاهم فيه الى تحديد مصيرهم بيدهم.

ولكن خلافا لأوباما فان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يبد حتى الآن سوى اهتمام قليل بالقارة الأفريقية، لا بل إنه أثار غضب الافارقة بسبب تصريحات مسيئة لبلادهم أدلى بها في جلسة مغلقة ولكنها سرعان ما تسربت.

والتصريح الذي اثار موجة الاستياء هذه ادلى به ترامب خلال اجتماع مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضوي في 12 كانون الثاني/يناير، وقد استخدم يومها عبارة "الدول الحثالة" للحديث عن دول افريقية وهايتي والسلفادور، بحسب وسائل اعلام وسيناتور حضر الاجتماع.

وبعد موجة الغضب التي تسبب بها تصريحه هذا دافع ترامب عن نفسه بصيغة ملتوية، معترفا بأن "اللهجة التي استخدمتها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها".

