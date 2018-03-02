واشنطن تطلب تشكيل لجنة تحقيق اممية جديدة في الهجمات الكيميائية في سوريا

نيويورك: طلبت الولايات المتحدة من مجلس الامن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

واجتمع دبلوماسيون في الامم المتحدة الخميس للتباحث في مشروع القرار الاميركي الذي قدمته البعثة الاميركية الاربعاء بعيد أيام على اعلان المرصد السوري لحقوق الانسان وطبيب أن طفلا توفي و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ويدعو مشروع القرار الاميركي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الاممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا".

ولكن دبلوماسيا في المنظمة الدولية اكد انه من المستبعد كثيرا ان توافق روسيا على مشروع القرار الاميركي او تسمح بتمريره.

وقبل ثلاثة اشهر استخدمت روسيا حق النقض لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع للامم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سوريا، في فيتو اطلق رصاصة الرحمة على هذا التحقيق.

وكان موسكو وصفت الاثنين التقارير التي تحدثت عن هجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنها "روايات زائفة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك روايات زائفة في وسائل الإعلام تتحدث عن استخدام (غاز) الكلور بالأمس في الغوطة الشرقية، نقلا عن شخص مجهول يقيم في الولايات المتحدة".

وتعد روسيا من ابرز حلفاء الأسد حيث تدخلت عسكريا بشكل علني لدعمه منذ عامين ما ساهم في قلب موازين القوى على الأرض.

