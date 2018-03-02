GMT 5:03 2018 الجمعة 2 مارس GMT 5:04 2018 الجمعة 2 مارس  :آخر تحديث

ترمب ينوّه بفعالية عقوبة الاعدام في مكافحة المخدرات

أ. ف. ب.
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واشنطن: نوّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس بفعالية عقوبة الاعدام في ردع تجار المخدرات، مؤكدا ان الدول التي تطبق هذه العقوبة حققت نتائج جيدة في مكافحة هذه الآفة التي تحصد في الولايات المتحدة ارواح 200 شخص يوميا.

وقال ترمب خلال مؤتمر حول سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة ان "تجار المخدرات ومروجي المخدرات يتسببون بأضرار حقا".

وأضاف إن "بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جدا جدا، عقوبة الاعدام (...) وعلى فكرة فان هذه الدول لديها مشاكل مع المخدرات اقل مما لدينا".

وكان ترمب أشاد بسياسة القبضة الحديدية التي يتبعها نظيره الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، على الرغم من ان "الحرب على المخدرات" التي يشنها الاخير واجهت انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

وشدد الرئيس الاميركي على "اننا بحاجة الى الحزم مع تجار المخدرات (...) علينا ان نكون صارمين جدا جدا في العقوبات ".

واستغرب ترمب كيف انه "اذا اطلقت النار على أحد يحكم عليك بالسجن المؤبد، يحكم عليك بالاعدام. هؤلاء الاشخاص يمكن للواحد منهم ان يقتل الفي او ثلاثة الاف شخص ولا شيء يحدث لهم".


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