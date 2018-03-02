البنتاغون: السعودية شريك رئيس للولايات المتحدة

واشنطن: أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن السعودية تعرضت لهجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وأعلن البنتاغون أن مهمته هي محاربة الإرهاب ودعم السعودية.

وأكدت الوزارة أن التعاون الأميركي مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضروري من أجل تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة.

وشددت الوزارة، في خطاب وجهته إلى زعيم الأغلبية بالكونغرس، ميتشيل ماكونيل، الثلاثاء الماضي، على أن "السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ونحن نعتمد على شراكتنا العسكرية القوية لتعزيز الأمن الإقليمي".

والخميس، أكد البنتاغون في مؤتمر صحفي، دعمه للسعودية في عملياتها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن ضد جماعة الحوثي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) دانا وايت: "مهمتنا في اليمن تنقسم إلى جزئين (..) الأول مواجهة الإرهاب، والثاني دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية".

وذكرت وايت أن الدعم الأميركي يتم "عن طريق التزويد بالوقود والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية".

النووي الروسي

واعتبر البنتاغون أن "الأسلحة النووية الروسية الجديدة ليست مفاجئة ويتم تطويرها منذ وقت طويل". وقال إن الأسلحة النووية الروسية الجديدة يتم تطويرها منذ وقت طويل.

وقالت وايت إن الوزارة غير متفاجئة من مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أسلحة نووية جديدة. وأضافت أن الجيش الأميركي مستعد للدفاع عن الأمة.