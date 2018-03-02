الصيادون الإسبان غاضبون من قرار المحكمة الأوروبية

الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الغضب امتد إلى صفوف البحارة الإسبان، الذين كانوا يترقبون حكم المحكمة الأوروبية، بخصوص قضية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذين حاولوا الضّغط لرفض الدعوى، بسبب الخسائر الكبيرة التي سيسببها لهم الحُكم.

وكتبت "الأحداث المغربية" أن البحارة عبروا عن غضبهم من خلال مؤسساتهم ومنظماتهم المهنية، التي سارعت لإعلان قلقها الكبير من مصير مئات الأسر، التي يعيلها البحارة الذين يشتغلون على متن قوارب تصطاد في عرض المياه المغربية الجنوبية أساساً، وهو ما دفعهم إلى مطالبة الحكومة الإسبانية إلى توقيع اتفاقيات مباشرة مع المغرب.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الخسارة كبيرة جداً بالنسبة لإسبانيا وبحارتها، إضافة لفقدانها ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأسماك، المسموح لمراكبها اصطيادها بالأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى النشاط المتولد في موانئ جزر الكناري، التي تستقبل السفن الأوروبية.

مطالب بالتحقيق في وجود أطنان من النفايات الإيطالية بمعمل إسمنت

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن مطالب جمعوية بمنطقة الساحل أولاد احريز، للسلطات الإقليمية والمركزية بالتعجيل بإيفاد لجان تقصّي إلى معمل الإسمنت بضواحي بوسكورة، للتحقيق في كيفية احتفاظ مسؤولي الشركة بأطنان من النفايات الإيطالية التي تم استيرادها من أجل استعمالها كمادة بديلة لتوليد الطاقة بأفرنة الإسمنت.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن شرطة البيئة وقفت أخيراً على وجود أطنان من النفايات المشكّلة من العجلات المطاطية التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية كمادة بديلة لتوليد الطاقة، والتي يتم الاحتفاظ بها داخل مستودعات بالمصنع، كما هو حال المكان الذي كانت الشركة تعتزم تحويله إلى مطرح لتلك النفايات وهو غير مرخص لَه.

وأضافت "الأخبار" أن الشرطة البيئية التي زارت المصنع قبل شهر، اكتفت بإعداد تقرير لم يعرف مضمونه، ولم تتخذ أي قرار بخصوص تلك النفايات، وهو ما وصفته فعاليات جمعوية بالصمت المطبق للوزارة الوصية على القطاع ومعها رئيس الحكومة، بخصوص الثلوث الناجم عن الدخان الكثيف المنبعث من مصفاة معمل الإسمنت ضواحي بوسكورة.

التحقيق مع شركات متهمة بتهريب مليارات من العملة الصعبة

أما "المساء" فكتبت أنه يجرى التحقيق مع شركات متهمة بتهريب المليارات من العملة الصعبة بطرق احتيالية.

وأضافت الصّحيفة نقلاً عن مصادرها أن التحقيقات مكَنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، بكل من إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.

وتبيّن أن للشركات علاقة بمواطنين أتراك تم تحديد مقراتها، بحيث يستعين مسؤولوها بالشبكة

المشتبه فيها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في مدينة الدار البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركيَّة ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسيّة.

الجنرال حرمو يلحق مسؤولين كباراً بقيادة الدرك

"المساء" كتبت كذلك أن الجنرال دو دوفيزيون، محمد حرمو، القائد الجديد لجهاز الدرك الملكي، واصل تغييرات وتنقيلات جديدة في صفوف الدرك الملكي لضخ دماء جديدة في الجهاز، إذ عمد إلى إلحاق مسؤولين كبار بقيادة الرباط، من بينهم ضباط برتبة كولونيل( عقيد).

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه جرى إلحاق العقيد محسن بوخبزة بالقيادة العليا بالرباط وتعيين

العقيد الدبسي، القادم من القيادة العليا خلفاً له على رأس قيادة الدرك الجهوية بالعيون، كما بوشرت تنقيلات القيادات الجهوية للدرك الملكي، إذ لأول مرة يتمّ تعيين كولونيل ماجور ( عميد)قادم من مدارس الدرك بابن سليمان لشغل قائد جهوي بإحدى مناطق الجَنُوب.

وأضافت "المساء" أن التنقيلات الجديدة تأتي في سياق الحملة التي أطلقها الجنرال حرمو فور تعيينه قائداً للدرك الملكي، وبعد الإطاحة بـ29 مسؤولاً بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال بالرباط، الاعتقال الاحتياطي، بتهم تتعلّق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات.

واجتماعات حول "احتلال السكن الوظيفي"

الصّحيفة ذاتها كتبت أن وفداً تابعاً لوزارة التربية الوطنيّة يعقد اجتماعات مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية، وإن الوزارة سالفة الذكر وجهت خلال أسبوعين أكثر من 700 إنذار مكتوب إلى محتلي المساكن الوظيفية، مع تكليف محامي الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لإفراغها.

وأضافت الصّحيفة أن الوفد الوزاري الذي بدأ الاشتغال في شهر ديسمبر، توصل إلى معلومات خطيرة، في مقدّمتها أن رؤساء أكاديميات ونواب تعليم سابقين لا يزالون يحتلون مساكن وظيفية

ويجعلون منها إقامات سياحية موسمية، بالرغم من أنهم انتقلوا إلى العمل في مدن أخرى، وأن الأمر يتعلّق بكل من طنجة وتطوان ومراكش وسيدي إفني، حيث اضطرت الوزارة إلى إعادة سلك المسطرة القضائية بعد عيوب شكلية طالت الشكاوى السّابقة.

إسبانيا ما زالت مستمرّة في التخلّص من بعض "الجهاديين" المغاربة

تطالع "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن إسبانيا ما زالت مستمرّة في التخلّص من بعض الجهاديين المغاربة المحتملين بترحيلهم إلى المملكة، بالرّغم من توفرهم على شهادة الإقامة في إسبانيا.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن مدريد شرعت في ترحيل حتّى المتطرفين المغاربة المشتبه فيهم، الذين اعتقلوا قبل أن يطلق سراحهم. وأن بعض المشتبه فيهم يرفضون ترحيلهم، لكن القضاء الإسباني يواجههم بحجة تهديد الأمن القومي الإسباني.

ابن كيران مُنشغل بقضية توفيق بوعشرين

الصّحيفة ذاتها كتبت أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، مُنشغل بمسار قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ويتابع تفاصيل الملف مع المحامين وعائلة بوعشرين.

وأضافت "أخبار اليوم" أن ابن كيران عبر عن انشغاله بوضعية الصحافيين والعاملين في مجموعة "ميديا 21" التي تصدر صحيفة "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة".

عصابة تزور وثائق الضرائب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" التي كتبت أن الضابطة ( الشرطة) القضائية بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، أحالت صباح أمس الخميس، ثلاثة متهمين ضمن عصابة تخصصت في تزوير وثائق إدارة الضرائب، وأسقطت في حبالها العديد من المرتفقين، وكان زعيمها يتصيد الضحايا من محيط إدارة الضرائب، مغرياً إياهم بالتدخّل لفائدتهم للحصول على الوثائق المطلوبة دون عناء ومن دون أداء ضرائب سابقة.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن أفراد العصابة نشطوا اخيرافي إنجاز وثائق الضريبة السنوية على السيارات والشاحنات، مستغلين مرور الأجل القانوني، ليسقط في حبالهم من تعذَّر عليهم الحصول على تلك الوثائق لسبب من الأسباب.

وأضافت "الصّباح" أن القضيّة فجّرها شاك، إذ تعامل مع أفراد العصابة بعد أن شَك في صحّة وثيقة، اعتقد أنها صادرة عن مرفق عمومي، عن طريق وساطة أحد الأشخاص، وجرى تفكيك العصابة إثر اعتقال زعيمها بعد كمين أمني محكم، قبل إيقاف شريكيه.