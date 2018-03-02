مقتل ثلاثة عاملين انسانيين في هجوم شنته بوكو حرام في نيجيريا

كانو: قتل ثلاثة عاملين انسانيين في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في بلدة ران النائية بشمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنت الامم المتحدة الجمعة، الأمر الذي يؤكد على الخطر الذي يشكله الجهاديون في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة ومسؤولان أمنيان قالوا في وقت سابق إن اربعة اشخاص قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الخميس في شمال شرق نيجيريا قبل أن يعدلوا الحصيلة.

وتقع رام على بعد حوالي 175 كلم شرق مدينة ماديغوري عاصمة ولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون، حيث شبكة الاتصالات سيئة للغاية.

وقالت سامنثا نيوبورت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في ابوجا أن الهجوم حصل "بعد حلول الظلام" خارج مخيم يعيش فيه نحو 55 الف نازح بفعل النزاع في شمال البلد الواقع في غرب افريقيا. ويقع المخيم بالقرب من قاعدة للجيش كانت هي المستهدفة. وتابعت نيوبورت ان "الهدف كان الجيش وقد علق (العاملون الانسانيون)".

وأشارت إلى ان القتلى هم موظفان من منظمة الهجرة الدولية كانا يتوليان ادارة مخيم للنازحين وطبيب كان يعمل مستشارا لليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وأوضحت أن ثلاثة عمال اغاثة اصيبوا فيما فقدت ممرضة، يخشى أن تكون خطفت. وأكدت ان كل القتلى والجرحى نيجيريين.

وقال المنسق الانساني للأمم المتحدة في نيجيريا ادوارد كالون إن "عمال الاغاثة يضعون حياتهم على المحك كل يوم لتقديم المساعدات للنساء والاطفال والرجال المستضعفين". تابع "تعازينا العميقة لأسر الضحايا وزملائنا الشجعان. وندعو السلطات لضمان تقديم الجناة للعدالة".

وأفاد مصدر في ميلشيا مدنية تحارب إلى جانب الجيش في ران ومسؤول عسكري رفيع في مايديغوري مقتل ثمانية جنود في الهجوم لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لذلك بعد.

قوة نار فائقة

وقالت المصادر إن مقاتلي بوكو حرام هجموا "بأعداد كبيرة" واستهدفوا القوات التي تحرس المخيم. ولفت محمد عبدي كير مدير عمليات وطوارئ منظمة الهجرة الدولية الى إن المسلحين كان لديهم "قوة نار فائقة" وكانوا "مسلحين بأسلحة نارية آلية وقذائف صاروخية وجاءوا على مركبات مدرعة".

وتابع "نشعر بالغضب والحزن جراء مقتل اثنين من زملائنا في هجوم بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا مساء امس" الخميس.شهدت ران، حيث يعيش قرابة 80 الف شخص وتتلقى مساعدات انسانية، اعتداءات سابقة.

ففي سبتمبر الفائت، قتل مقاتلو بوكو حرام تسعة اشخاص من المخيم فيما كانوا يعملون في مزارع خارج المدينة. وفي يناير 2017، أدت ضربة جوية نيجيرية فاشلة ضد الجهاديين لمقتل 112 شخصاً على الاقل، فيما كان عمال الاغاثة يوزعون الطعام على النازحين.

ياتي الهجوم الدامي بعد نحو اسبوعين على خطف التنظيم الجهادي المتطرف 110 تلميذات اثر هجوم على مدرستهن في دابشي في شمال شرق نيجيريا. وتثير عمليتا الخطف والهجوم على المخيم شكوكا حول إعلان سلطات نيجيريا مرارا هزيمة التنظيم الجهادي المتطرف، بعد نحو تسع سنوات من القتال المتواصل.

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 الف شخص وتشريد 2,6 مليون في نيجيريا. وفي الاشهر الاخيرة ازدادت هجمات الجهاديين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد.

ويلجأ الجهاديون بشكل متزايد لعمليات الخطف من اجل طلب فدية كوسيلة لتمويل عملياتهم واستعادوا قادة بارزين لهم في عمليات تبادل سجناء مع الحكومة النيجيرية.