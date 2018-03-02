الجمعية الوطنية للبنادق: ترمب يعارض تشديد القوانين حول الأسلحة

واشنطن: أكدت الجمعية الوطنية للبنادق اثر لقاء مع الرئيس الاميركي الخميس ان دونالد ترمب يعارض التشدد في القوانين المتعلقة بالاسلحة رغم تعليقات متناقضة صدرت قبل يوم من البيت الابيض.

وكتب ترمب في تغريدة ليل الخميس انه عقد اجتماعا "رائعا" مع الجمعية، احدى اقوى مجموعات الضغط في واشنطن، وذلك على خلفية جدل قوي حول الرقابة على الاسلحة بعد اطلاق نار داخل مدرسة في فلوريدا أوقع 17 قتيلا قبل اسبوعين.

غرد ترمب: "اجتماع جيد (رائع) في المكتب البيضاوي هذا المساء مع الجمعية الوطنية للبنادق"، في تعليق على الاجتماع غير المعلن قبلا من دون اعطاء تفاصيل.

في المقابل، قال المسؤول التنفيذي كريس كوكس على حسابه الرسمي على تويتر ان نائب الرئيس مايك بنس كان حاضرا ايضا وقال "جميعنا نريد مدارس اكثر امانا وابقاء الاسلحة بعيدا عن الاشخاص الذين يشكلون خطرا. الرئيس ونائبه يؤيدان التعديل الثاني (في الدستور الذي يضمن الحق في حيازة سلاح) ولا يريدان فرض رقابة على الاسلحة".

وكان ترمب عرض خلال لقاء مع اعضاء من الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين مقترحات لفرض قيود على الاسلحة لم تكن متوقعة من قبل جمهوري.

كما كان ترمب انتقد حزبه الجمهوري على "خوفه" من الجمعية الوطنية للبنادق وأعلن تأييده لاجراءات تدقيق أوسع في سوابق من يرغبون بشراء اسلحة، وفرض الامن بشكل اكبر في المدارس والحد من قدرة الذين يعانون من مشاكل عقلية في شراء اسلحة ورفع السن القانونية لشراء بعض الاسلحة الى 21 عاما.

