تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا خطأ إلى أراضيها

اثينا: ضلّ جنديان يونانيان كانا يجريان دورية على الحدود اليونانية التركية في شمال شرق اليونان، طريقهما ودخلا الى الأراضي التركية حيث أوقفهما الجيش التركي، حسب ما أفادت هيئة الأركان اليونانية.

وأكد متحدث باسم هيئة الأركان نيكولاوس فانيوس لوكالة فرانس برس أن الجنديين اليونانيين بحال جيدة و"لم تحصل أية معركة وهما حاليا متواجدان في أدرنة" وهي مدينة حدودية في شمال تركيا.

حصل ذلك بعد ظهر الخميس في شمال نهر ايفروس الذي يفصل البلدين. وأشار المتحدث الى أن الظروف المناخية "كانت سيئة والجنديان اللذان كانا مسلحين ضلاّ طريقهما". وأضاف "تعمل وزارة الخارجية اليونانية من أجل ترحيلهما".

وتمرّ العلاقات بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في مرحلة من التوتر في الأشهر الأخيرة جراء العلاقات المتشنجة بين أنقرة والاتحاد الاوروبي، بعد تحذير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، في شرق البحر المتوسط.

ومنذ أسبوعين، صدمت سفينة دورية تركية سفينة يونانية مماثلة قرب جزيرة متنازع عليها شرق بحر ايجه، ما دفع برئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى توجيه تحذير لانقرة.

وقد تأثرت العلاقات بين أثينا وأنقرة منذ أشهر جراء رفض اليونان تسليم ثمانية ضباط أتراك هربوا على متن مروحية الى اليونان، غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو 2016.

ولا تزال أثينا التي تشكل ملجأ لمسؤولين وضباط أتراك مثل عدد كبير من الدول الأوروبية، ترفض تسليمهم ما يثير غضب أنقرة.

