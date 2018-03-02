هجمات تستهدف السفارة الفرنسية ومقر القوات المسلحة ببوركينا فاسو

قوات أمنية أمام المعهد الفرنسي في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، حيث وقع هجوم في 2 مارس 2018

قوات أمنية أمام المعهد الفرنسي في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، حيث وقع هجومًا في 2 مارس 2018

حصلت هجمات مسلحة الجمعة في وسط واغادوغو، استهدفت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة في البلاد، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وشهود.

إيلاف: ذكر شهود عيان أن خمسة مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة الفرنسية في وسط عاصمة بوركينا فاسو.

وأفاد مراسل فرانس برس عن سماع تبادل إطلاق نار كثيف واندلاع النيران في سيارة، قال شهود انها تعود الى المهاجمين. وانتشرت وحدات من الشرطة والجيش في المكان.

وأشار شهود آخرون إلى وقوع انفجار بالقرب من مقر القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، على بعد نحو كيلومتر واحد من موقع الهجوم الأول، في وسط العاصمة.

وأكدت السفارة الفرنسية أن مبانيَ فرنسية تتعرّض لهجوم. وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فايسبوك" قبيل الساعة 11 ت غ، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم". وبوركينا فاسو هي إحدى الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، التي تكافح التنظيمات الجهادية.

الوضع "تحت السيطرة"

هذا وأفادت اوساط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان الوضع "تحت السيطرة" في السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في واغادوغو اللذين تعرّضا لهجوم صباح الجمعة.

وقالت "الوضع تحت السيطرة في ما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الفرنسية"، فيما اكدت حكومة بوركينا فاسو ان "هجومًا" استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة القوات المسلحة في واغادوغو، مشيرة الى مقتل اربعة مهاجمين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لتلفزيون "ال سي اي" انه "ليست هناك ضحايا من الفرنسيين على حد علمنا" مشيرًا الى انه تم القضاء على المهاجمين. من جهتها، افادت الرئاسة الفرنسية ان "الرعايا الفرنسيين في واغادوغو يجب ان يتبعوا تعليمات السفارة" التي طلبت منهم البقاء في اماكنهم.

حكومة بوركينافاسو تؤكد

من جهتها، أكدت حكومة بوركينا فاسو الجمعة أن "اعتداء" استهدف سفارة فرنسا والمقر العام للقوات المسلحة في واغادوغو، معلنة أنه "تم القضاء على أربعة مهاجمين".

وأوضح البيان الذي نشر على موقع مكتب الاعلام في حكومة بوركينا فاسو أن "الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع والأمن تجري عملية. وليست هناك أي حصيلة متوافرة في الوقت الراهن".

حصلت هجمات مسلحة الجمعة في وسط واغادوغو، استهدفت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة في البلاد، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وشهود.

وأكدت السفارة الفرنسية أن مبانيَ فرنسية تتعرّض لهجوم. وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فايسبوك" قبيل الساعة 11 ت غ، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم". وبوركينا فاسو هي احدى الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، التي تكافح التنظيمات الجهادية.

وقد تسببت حركة التمرد بمقتل المئات ودفعت عشرات آلاف السكان الى اخلاء منازلهم ووجّهت ضربة قاسية الى الاقتصاد الذي يعتبر من بين الأفقر في العالم.

وفي 13 أغسطس الماضي، أطلق مسلحان النار على مطعم في الجادة الرئيسة في واغادوغو، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 21 آخرين. ولم تعلن أي جهة تبنيها لهذا الاعتداء. وفي 15 يناير 2016، قتل 30 شخصا، من بينهم ستة كنديين وخمس أوروبيين في هجوم على فندق في وسط المدينة تبناه تنظيم القاعدة.

وقد نشرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في منطقة الساحل، 4 آلاف جندي، في حين تدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وهي مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

وتتعرض أيضا قوة حفظ السلام الدولية المنتشرة في مالي (مينوسما) والبالغ عديدها 12 ألف عنصر، الى هجمات عديدة ما أدى الى اصابة العديد من عناصرها. وقتل أربعة جنود من قوة حفظ السلام الدولية الأربعاء في انفجار لغم في وسط البلاد.

ماكرون يتابع مباشرة التطورات

أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بتطورات الوضع في واغادوغو. وقال قصر الاليزيه ان رئيس الدولة "يتابع بانتباه شديد ما يحصل، وان الرعايا الفرنسيين المتواجدين في واغادوغو يجب ان يتبعوا تعليمات السفارة" عبر البقاء في اماكن تواجدهم.

وجاء في رسالة قصيرة نشرتها سفارة فرنسا على فايسبوك: "هجوم جار على السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي. ابقوا في اماكنكم".