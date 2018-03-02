بريطانيا تؤكد دور النساء اللبنانيات في الانتخابات

نصر المجالي: أكدت بريطانيا مجددا على لسان سفيرها في بيروت على ضرورة إجراء الانتخابات البنانية في موعدها المحدد في 6 مايو المقبل وعلى دعم المرأة اللبنانية للمشاركة بفاعلية في تلك الانتخابات.

والتقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الخميس، حيث قال إن اللقاء كان فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية القوية بين لبنان وبريطانيا، كما بحثنا الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن التطورات الإقليمية، ولا يزال من المهم جدا أن تحدث الانتخابات في 6 مايو، كما هو مقرر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خاصة ملف الانتخابات النيابة المقبلة وتداعيات الأوضاع السورية على الداخل اللبناني.

وقال شورتر في تصريح نقله موقع وزارة الخارجية البريطانية: انها لخطوة إلى الأمام ان تتضمن لائحة حركة أمل مرشحة. وأنا مسرور ان رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي. وهذا أمر أعرف ان الكثير من اللبنانيين يأملون به.

30 %

وأكد السفير البريطاني: "أنا أومن بأن العمل على الوصول الى 30% من المرشحات على القوائم الانتخابية السياسية يبقى هدفًا رئيسيًا لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية".

وكان السفير شورتر أكد خلال حفل استقبال اقامه في 13 فبراير الماضي بمشاركة 70 سيدة لبنانية على ان الوقت قد حان لتمثيل 50٪ من الشعب اللبناني بأكثر من 3٪ في البرلمان "لقد آن الأوان لمقاعد النساء".

يذكر ان السفير البريطاني شورتر من بين أبرز المناصرين لإدراج حصة المرأة في القانون الانتخابي الجديد، وتحفيز الاحزاب لترشيح المرأة في قوائمها الانتخابية.



وقال في الحفل، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان وأكثر من سبعين امرأة، معظمهن من المرشحات، ومدعوين من مختلف الأطياف، إنه منذ سنين والسفارة البريطانية في لبنان تدعم حقوق المرأة وتمكينها، بما في ذلك تعزيز دورها في السياسة.

ودعا السفير شورتر الأحزاب السياسية والناخبين والنساء إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان في الانتخابات المقبلة.

