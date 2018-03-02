مقتل شخصين في إطلاق نار في جامعة سنترال ميشيغن

قتل شخصان بإطلاق نار الجمعة في حرم جامعة سنترال ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة، محذرة من مشتبه فيه (19 عامًا) لم يتم توقيفه بعد.

إيلاف من واشنطن: أكدت الجامعة على موقعها الالكتروني فرض "طوق امني حول الحرم الجامعي" الذي يقصده ما لا يقل عن 18 الف طالب.

وكانت الجامعة اوضحت ان اطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت بين شيكاغو وديترويت.

واوضحت جامعة سنترال ميشيغان فى بيان ان القتيلين "ليسا من الطلاب، وان الشرطة تعتقد ان اسبابًا محلية وراء الحادث". وقال مسؤولون في الجامعة ان المشتبه فيه رجل اسود، ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

تتكرر حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك اسلحة متداولة بين ايدي السكان. واعيد اطلاق الجدل حول قانون حيازة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي اودت بحياة 17 شخصا في 14 فبراير في مدرسة في فلوريدا.

