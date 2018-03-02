GMT 16:55 2018 الجمعة 2 مارس GMT 16:58 2018 الجمعة 2 مارس  :آخر تحديث
يلتقي به الثلاثاء في لشبونة

بوريطة يترأس وفدا مغربيا للتباحث مع كولر حول ملف الصحراء

إيلاف المغرب ـ متابعة
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الرباط: أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن وفدا مغربيا سيتوجه، الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لإجراء مناقشات ثنائية مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوفد المغربي، الذي سيقوده ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يضم عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

وأضافت أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، الذي تأتي بدعوة من كولر ، تندرج في إطار التعاون الدائم للمغرب مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء .

وأشار البيان إلى أن الوفد المغربي ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي للأمة بمناسبة الذكرى ال 42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر الماضي.


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