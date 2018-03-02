GMT 17:36 2018 الجمعة 2 مارس GMT 17:41 2018 الجمعة 2 مارس  :آخر تحديث

اعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن

أ. ف. ب.
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جنيف: قالت الشرطة السويسرية المحلية انها اعتقلت شخصا في برن الجمعة عقب تهديد بوجود قنبلة قرب محطة القطارات في المدينة والعثور على "اجسام مشبوهة" في كنيسة مجاورة.

وصرح كريستوف ناغي المتحدث من مركز شرطة كانتون برن لوكالة فرانس برس "تم ابلاغنا بالتهديد بقنبلة". اضاف "تم اعتقال شخص في محيط كنيسة الروح القدس" القريبة من محطة القطارات.

وذكرت الشرطة في تغريدة على تويتر انها عثرت على "اجسام مشبوهة في الكنيسة" من دون الكشف عن تفاصيل. وقالت متحدثة باسم الشرطة "طبقا لمصادرنا، لم يحدث انفجار ولم تقع اصابات في الوقت الحالي".

واضافت انه لاسباب امنية ستتواجد الشرطة بكثافة في محيط الكنيسة. ولم تتأثر حركة القطارات إلا أنه تم الطلب من الركاب استخدام مدخل بديل للمحطة.


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