داء السكري خمسة أنواع... لا نوعان فقط

إيلاف من لندن: على عكس ما يعتقد كثير من الناس، فإنّ داء السكري الذي يصيب الإنسان في مرحلة البلوغ ينقسم إلى خمسة أنواع وليس نوعين فقط.

فقد اظهرت دراسة جديدة أن هناك خمسة انواع من مرض السكري تبدأ في مرحلة البلوغ وان الوقت حان للتخلي عن الفكرة القائلة ان هناك نوعين من المرض فقط.

بينها اختلافات

أكد باحثون ان جميع الأنواع الخمسة المصنفة حديثاً متميزة وراثياً وبينها اختلافات عديدة منها العمر وتفاوت درجات خطر المضاعفات مثل الاصابة بمرض الكلية.

وقال فريق الباحثين ان نتائج دراستهم تلقي ضوء على السبب في ان بعض انواع السكري تستجيب للعلاج استجابة مختلفة عن انواع اخرى وان هذا يساعد على تحديد المرضى الذين يكون خطر المضاعفات أكبر عندهم.

نوعان مرتبطان بالوراثة

يُصنف مرض السكري حالياً الى نوعين كلاهما يرتبطان بالوراثة. السكري من النوع الأول حالة مناعية ذاتية لا يُنتج فيها هرمون الانسولين وتحدث عموماً في مرحلة الطفولة.

والنوع الثاني الأكثر شيوعاً يُنتج فيه الانسولين بكمية قليلة أو ان خلايا الجسم لا تحرق السكر وهو يحدث في مرحلة لاحقة ويرتبط بالبدانة. ولكن الدراسة الجديدة قالت ان هذا التصنيف يتسم بالتبسيط.

أنواع خمسة

أوضح الباحثون انهم اكتشفوا الانواع الخمسة بتحليل معلومات عن 8980 مريضاً شُخص عندهم المرض في سن البلوغ، بحسب احد السجلات السويدية. وتأكدت النتائج باستخدام بيانات عن 5795 مريضاً بالغاً من ثلاث قواعد بيانية أخرى في السويد وفنلندا.

وقال الباحثون ان ما يُصنف على انه مرض السكري من النوع الثاني يضم في الحقيقة اربعة انواع نوعان منها شكل حاد من المرض.

ولفت الباحثون الى ان التصنيف الجديد يصح على الذين شُخص المرض لديهم حديثاً والمصابين به منذ فترة طويلة، الأمر الذي يشير الى ان الانواع الخمسة لا ترتبط بمراحل مختلفة لشكل واحد من المرض.

وقالت الدكتورة املي برنز رئيسة قسم الاتصالات البحثية في منظمة مرض السكري البريطانية ان تحديد انواع اخرى لمرض السكري يمكن ان يساعد المرضى لكن المطلوب اجراء مزيد من الدراسات.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/five-categories-for-adult-diabetes-not-just-type-1-and-type-2-study-shows