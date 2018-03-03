أفضل الصور المشاركة بمسابقة سوني للتصوير الفوتوغرافي

اشتركت أكثر من 320 ألف صورة في مسابقة "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام، وتم الإعلان عن الصور الفائزة.

بالاتساق مع استمرار تطور كاميرات الهواتف الذكية واستمرار تحسن جودتها، يتزايد عدد الصور الرائعة التي يتم التقاطها حول العالم، ولعل ذلك ما يلغي مسببات الدهشة والاستغراب عند معرفة أن أكثر من 320 ألف صورة قد اشتركت في نسخة العام الجاري من حفل توزيع جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي.

وهو العدد الذي يشكل زيادة نسبتها 140 % عن عدد الصور التي شاركت في نسخة المسابقة العام الماضي كما أنه أكبر عدد يشارك في المسابقة منذ انطلاقها حتى الآن.

وتنوعت فئات الصور المشاركة في المسابقة بدء من صور القضايا المعاصرة، صور الطبيعة، صور الحياة البرية، صور الاكتشافات والصور التي تبرز فن التصوير.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية أن المسابقة ستشهد تنافساً حامياً بين المصورين المحترفين والهواة للفوز بالجوائز المخصصة لكل فئة، مع منح المصورين المحترفين فرصة اختيار واحد منهم ليكون مصور العام، وهو اللقب الذي سيعود على صاحبه بجائزة مالية قدرها 25 ألف دولار (18 ألف استرليني ).

أما أفضل المصورين الهواة الذي سيتم اختياره فسيربح جائزة قيمتها 5 آلاف دولار ( 3617 استرليني )، وستخصص كذلك جائزة لأفضل مصور شاب وسيربح بموجبها معدات تصوير رقمية من سوني تقدر قيمتها بعشرات الجنيهات الإسترلينية.

وفي مجموعة الصور المرفقة هنا، يمكنكم الاطلاع على 25 صورة من أفضل الصور المشاركة في مسابقة العام الجاري، والتي سيتم عرضها إلى جانب باقي الصور كاملة في مركز سومرسيت هاوس بلندن في الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو القادمين.









أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/song-world-photography-awards-winners-shortlist-exhibition-london-a3778216.html?amp