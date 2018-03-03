توقيف مهاجم جامعة ميشيغن بعد قتله والديه

أعلن مسؤولون في ساعة مبكرة السبت أن طالبًا جامعيًا قتل والديه، بعد إطلاق النار عليهما في حرم جامعته في ولاية ميشيغن الأميركية، أوقف من دون مقاومة، بعد عملية بحث استمرت ساعات.

إيلاف من واشنطن: فرض طوق أمني على جامعة ميشيغن سنترال، عقب الحادثة التي وقعت صباح الجمعة، ولزم الطلاب صفوفهم ومهاجعهم حتى منتصف فترة بعد الظهر، فيما أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة عن المشتبه فيه البالغ من العمر 19 عامًا.

لا إصابات أخرى

وأعلن مسؤولو الجامعة أن "شخصًا كان على متن قطار يعبر الطرف الشمالي لحرم الجامعة بُعيد منتصف الليل" أبلغ عن الطالب جيمس إريك ديفيس. وتم توقفيه من دون مقاومة.

يشار إلى أن المشتبه فيه متهم بقتل والده الضابط في الشرطة ووالدته، في إطلاق نار، داخل مبنى يضم مهاجع الطلاب في الجامعة. ووصف متحدث باسم شرطة الجامعة الحادثة بأنها "مسألة أسرية". ولم يسفر إطلاق النار عن إصابات أخرى.

تقع الجامعة في مدينة ماونت بليزنت في وسط ميشيغن، وفرض طوق أمني عليها بعد الحادثة، التي وقعت الساعة 8:30 صباحًا (13:30 ت غ)، فيما أطلقت الشرطة عملية للبحث عن مطلق النار مستخدمة المروحيات والكلاب المدربة.

صاحب سوابق

وانتشر عناصر الشرطة المدججون بالسلاح في المدينة، فيما طُلب من الأهالي والطلاب البقاء في أماكنهم وإقفال الأبواب. وأعلن مسؤولو الجامعة في الساعة 3:00 بعد الظهر (20:00 ت غ) خروج الطلاب من مباني الجامعة تحت حراسة الشرطة.

يذكر أن مطلق النار من أصحاب السوابق، وفي الليلة التي سبقت الحادثة نقلته الشرطة إلى المستشفى "في حادثة متعلقة بالمخدرات، جرعة زائدة أو رد فعل على تناول مخدرات". ولم يعرف بعد نوع السلاح الذي استخدمه.

وتسمح ولاية ميشيغن بحمل مسدس مرخص وغير ظاهر. لكن جامعة سنترال ميشيغن لا تسمح بحمل الأسلحة في حرمها. تتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث تنتشر الأسلحة الفردية بين السكان.

مع التشديد أم ضده؟

أُعيد إطلاق الجدل حول قانون حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي أودت بحياة 17 شخصًا في 14 فبراير في مدرسة في فلوريدا.

ودعا الرئيس دونالد ترمب إلى تدريب وتسليح عدد من المدرسين، وتشديد إجراءات التحقق من خلفيات مالكي الأسلحة الفردية، ورجح رفع السن القانونية لشراء أسلحة.

لكن الجمعية الوطنية للبنادق، إحدى أقوى مجموعات الضغط في واشنطن، قالت إن ترمب يعارض تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة، بعد اجتماع معه الخميس.

