5 قتلى في عواصف وثلوج في شمال شرق الولايات المتحدة

نيويورك: لقي خمسة اشخاص على الأقل مصرعهم عندما اجتاحت عاصفة قوية السواحل الشرقية للولايات المتحدة مصحوبة برياح عنيفة وامطار غزيرة وثلوج، فتسببت بإلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية وأجبرت السلطات على إغلاق مكاتب حكومية فدرالية في واشنطن.

صدرت تحذيرات من وقوع فيضانات من نيوجيرزي إلى ماساشوستس، وتحذيرات من عواصف ورياح عاتية من شمال الشرق إلى ولايات الاطلسي الاوسط، بحسب هيئة الارصاد الوطنية.

ترافقت العاصفة الشتوية "ريبلي" بأكثر من 30.5 سنتم من الثلوج في المناطق الغربية والشمالية لولاية نيويورك، فيما تساقطت امطار غزيرة على المناطق الساحلية. ويتوقع أن تتراجع قوة العاصفة ليلًا بالتوقيت المحلي أو صباح السبت.

وقتل رجل (44 عامًا) لدى سقوط شجرة على شاحنة كان بداخلها في مقاطعة جيمس سيتي في شمال فرجينيا، فيما قتل صبي (6 أعوام) في مقاطعة تشسترفيلد في جنوب ريتشموند عند سقوط شجرة على منزله وهو نائم.

وفي مناطق اخرى خارج بالتيمور قتلت امرأة (77 عاما) لدى سقوط غصن كبير في كينغزفيل. كما قتل في تساقط الاشجار فتى (11 عاما) في بوتنام فالي بنيويورك، ورجل في سبيعينياته في نيوبورت في رود آيلند. وألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة داخلية ودولية الجمعة، فيما أرجأت اكثر من 2400 رحلة أخرى، بحسب موقع الطيران "فلايت أوير".

كما ألغي أكثر من نصف عدد الرحلات المقررة من وإلى مطار لاغوارديا في نيويورك، مع تسجيل اضطرابات في مطار بوسطن لوغان الدولي ومطاري نيويورك نيوآرك وجون اف.كينيدي. واعلنت شركة السكك الحديد "امتراك" أنه "حرصا على السلامة" تم تعليق كل الخدمة على الممر الشمالي الشرقي بشكل موقت.

ويتوقع أن تبقى نيويورك، المدينة الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة، والبالغ عدد سكانها 8,5 مليون نسمة، بمنأى عن الثلوج الكثيفة، لكن من المتوقع أن تسجل حوالى 6 سنتمترات من المطر والثلج الخفيف، مع رياح تصل سرعتها إلى 96 كلم في الساعة.

وحذر رئيس بلدية نيويورك اندرو كومو من رياح عنيفة قد تجتاح لونغ آيلاند ومدينة نيويورك بسرعة قادرة على اقتلاع اشجار والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي. وفي العاصمة الفدرالية واشنطن وضواحيها اغلقت المدارس الحكومية.

وأعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس إغلاق عدد من الطرقات والاعمال التجارية في مناطق ساحلية. وطلب من الناس تجنب قيادة سياراتهم في مياه الفيضانات او التوجه إلى السواحل لمشاهدة الفيضانات.

