مقتل سبعة اشخاص في حادث سير شرق الجزائر

الجزائر: لقي سبعة اشخاص مصرعهم في حادث سير وقع السبت بقسنطينة شرق الجزائر، اثر اصطدام شاحنة بسيارة، بحسب ما اعلنت الحماية المدنية.

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 27 بمنطقة اولاد نية بولاية قسنطينة (430 كلم جنوب شرق الجزائر)، كما أوضح المصدر.

وصدمت الشاحنة امراة اردتها قتيلة على الفور، قبل ان تصدم سيارة كان على متنها خمسة اشخاص وثلاثة اطفال.

وقتل خمسة من ركاب السيارة على الفور، بينما توفيت طفلة تبلغ اربع سنوات بعد نقلها الى المستشفى، بحسب الحماية المدنية.

وخلال الساعات ال48 الماضية (الخميس والجمعة) قتل 11 شخصا في حوادث سير في الجزائر بحسب حصيلة للحماية المدنية نشرتها وكالة الانباء الجزائرية السبت.

وسجل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وهو هيئة رسمية تتبع وزارة النقل، في سنة 2017 مقتل 3639 شخصا واصابة36287 اخرين في اكثر من 25 الف حادث سير.