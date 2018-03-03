سخرية على فايسبوك من اقتلاع السياج الحديدي بين الجزائر والمغرب

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الرياح التي عرفها الغرب الجزائري،اخيرا، أدّت إلى اقتلاع السياج الحديدي، الذي أنشأته السلطات الجزائرية على مستوى بلدية مغنية بالقرب من منطقة بين لجراف القريبة من مدينة السعيدية المغربية (شرق).

كتبت الصّحيفة ذاتها أن الحادث أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، حَيْث كتب بعض النشطاء في تعليقاتهم أن الرياح ترفض إغلاق الحدود بين بلدين جارين تجمعهما قواسم مشتركة، داعين في الوقت نفسه السلطات الجزائرية إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف 1994.

أسود الأطلس تحت حماية الأمن المغربي بمونديال روسيا

الصّحيفة ذاتها كتبت أن السلطات الأمنيّة الروسية طلبت إيفاد بعثة أمنيّة مغربية، تضم حوالي 10 عناصر من الإدارة العامة للأمن الوطني للمشاركة في تأمين نهائيات كأس العالم، التي ستُجرى

منافساتها ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبلين، بعدما قررت السلطات الرّوسيّة الاستعانة بقوات

أمنيّة من الدّول المشاركة في المونديال، في إطار مركز تعاون دولي للشرطة سيتم تشكيله خلال النهائيات.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة فإن البعثات الأمنيّة التي سيتم إيفادها من 32 دولة ومن بينها المغرب، ستتولى مهام متعدّدة من بينها المساهمة في حماية البعثات الرسمية للمنتخبات المشاركة في النهائيات العالمية، حيث سيقوم عناصر الأمن الوطني بتأمين مقر بعثة الأسود وتنقلاتهم بمشاركة قوات الأمن الرّوسيّة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن البعثاث الأمنيّة ستعمل كذلك على جمع وتحليل البيانات والمعطيات

المتعلّقة بالجماهير المغربية التي ستحضر مباريات الكأس العالميّة، الَّتِي تخيّم عليها هواجس أمنيّة

كبيرة، في ظل مخاوف من حصول عمليّات إرهابية بعد تصاعد حدة التهديدات الصادرة عن تنظيم "داعش الإرهابي".

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية

"المساء" كتبت أن منظمة مراقبة المخدرات التابعة للامم المتحدة، أفادت أن المغرب لايزال المنتج

الرئيسي للقنب الهندي، وأن معظم الانتاج يهرّب نحو أوروبا، بالإضافة إلى أن بلدان شمال إفريقيا أصبحت تُستخدم كطريق لعبور الكوكايين الآتي من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

واستناداً إلى تقرير للمنظمة الأممية، كتبت الصّحيفة أن الكوكايين يصل إلى إفريقيا مباشرة من أميركا اللاتينيّة عبر منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مؤكداً أن المغرب أبلغ عن أكبر العمليّات المضبوطة من القنب الهندي في العالم، والتي وصلت إلى ما يقارب 237 طناً في سنة 2016.

وأضافت "المساء" أنه رغم انخفاض المساحات المزروعة بالقنب الهندي بالمغرب، إلا أن الإنتاج حافظ على مستواه بسبب استعمال المزارعين لأصناف جديدة، عبر استعمال تقنيات حديثة ونباتات قويّة المفعول من شأنها تهديد الموارد المائية للمناطق المزروعة.

بنعزوز يمهّد لاستيلاء الفرنسيين على الطرق السيارة بالمغرب

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب، أعلنت بشكل رسمي عن صفقة إبداء الاهتمام من أجل تفويت الخدمات و الاستغلال والصيانة لشبكة الطرق السيارة بالمغرب، حيث سيُصبِح هذا القطاع الذي كانت تديره شركة وطنية تابعة للدولة، تابعاً للخواص.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الصفقة ضخمة بحكم الخدمات التي ستقوم بها الشركة المنتقاة من خلال طلبات العروض، حيث سيفوض لها احتكار كافة الخدمات والأشغال التي كانت تقوم بها مجموعة من الشركات المغربية التي ستصبح خارج المنافسة من خلال المعايير المحددة للانتقاء.

وأضافت "الأخبار" أن طلب العروض وضع مجموعة من المعايير من بينها أن يتعدّى رأس مال الشركة 100 مليون درهم (10 مليون دولار) ورقم معاملاتها 500 مليون درهم (50 مليون دولار)، وأن تتوفّر على شهادة الجودة في جميع الأنشطة، وهو ما يرجّح إحدى الشركات الفرنسيّة الَّتِي تدور في فلك مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة، خاصة أن هذه المعايير لا تتوافق مع كثير من المقاولات المغربية.

اليوسفي يكشف معلومة تتعلّق بالتجسس على المشاورات الحكوميّة

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، كشف في مذكراته، التي يرتقب أن تصدر قريباً، معلومة تتعلّق بالتجسّس على المشاورات، التي كان يقوم بها مع الأحزاب من أجل تشكيل حكومته الأولى سنة 1998.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن اليوسفي ذكر أن قيادة حزبه وفرّت له شقة بحي أكدال بالرباط لعقد المشاورات، لكن سرعان ما تم اكتشاف وجود أجهزة تجسس، وأخرى لتسجيل محتوى هذه المشاورات داخل الشُّقَّة، والنتيجة أنه تم التخلّي عن الشقة واللجوء إلى أماكن أخرى.

موظفون كبار يغادرون وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" التي كتبت أن موظفين كباراً غادروا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بعدما كانوا يتحملون مسؤوليات مهمة على رأس بعض المديريات والأقسام الحسّاسة

جداً بالإدارة المركزية، مشيرة إلى أنهم تحولوا إلى "سماسرة" يتوسطون لأصحاب شركات وأشخاص ذاتيين من أجل الحصول على رُخص وصفقات بسهولة.