انتشار أمني حول البيت الابيض إثر إطلاق نار

واشنطن: سجل انتشار أمني السبت حول البيت الابيض بعد سماع اطلاق نار قرب مقر الرئاسة الاميركية، وفق ما افادت الاجهزة الامنية.

ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في واشنطن حين حصل اطلاق النار كونه يمضي عطلة نهاية الاسبوع في منزله في فلوريدا.

وقال جهاز الحماية السرية المكلف امن الرئيس على موقع تويتر ان شخصا "تسبب لنفسه باصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الابيض".

وعرضت قنوات التلفزيون الاميركية مشاهد لسيارات شرطة وسيارات اسعاف في مكان الحادث اضافة الى شرطيين يضربون طوقا امنيا.

واضاف جهاز الحماية السرية ان "الطاقم الطبي يعالج المصاب وهو رجل" موضحا ان لا مصابين اخرين.

والحوادث حول البيت الابيض ليست غير مألوفة. ففي 23 شباط/فبراير اوقف سائق بعدما صدم بسيارته حاجزا امنيا قرب المقر الرئاسي من دون ان يتقدم اكثر من ذلك.

