إلغاء رحلات جوية في جزيرة ماديرا البرتغالية بسبب رياح عاتية

لشبونة: تم الغاء اكثر من خمسين رحلة ذهابا وايابا في مطار جزيرة ماديرا البرتغالية السبت بسبب رياح عاتية، وفق ما اعلنت الجهة التي تدير مطارات البرتغال.

وتشهد جزيرة ماديرا منذ ايام عدة رياحا عاتية توقعت الارصاد الجوية ان تستمر حتى الاحد.

وتم تأجيل مباراة كرة قدم بين فريقي الدرجة الثانية ريال ماساما (قرب لشبونة) وناسيونالي ماديرا كانت مقررة الاحد. وتعذر على فريق ماديرا التوجه الى لشبونة بسبب الغاء الرحلات.

ومساء الاربعاء جرفت موجة على شاطىء فورموزا بماديرا سائحا بريطانيا يبلغ 60 عاما. وتواصلت الاحد عمليات البحث عنه.

