إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي بأن عناصر الأمن فرضت طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ظهر السبت بعد وقوع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس الولايات المتحدة، عبر حسابه في تويتر إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب السياج الشمالي للبيت الأبيض​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات لرجل.

https://twitter.com/SecretService/status/969982843152752647

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس ترامب بزيارة لفلوريدا.

وقالت شرطة واشنطن دي سي على حسابها على تويتر بأن فريقها المختص بـ "الوفيات الطبيعية" موجود في موقع الحادث.

https://twitter.com/DCPoliceDept/status/969987174912417793

وقال جيف بينيت، مراسل البيت الابيض لشبكة "ان بى سى نيوز"، إن الصحفيين "يحتمون" فى غرفة الاجتماعات الصحفية.

وأضاف أن ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة لولاية فلوريدا. ومن المقرر ان يحضرا عشاء فى واشنطن مساء السبت.

كان هناك عدد من الحوادث الأمنية وقعت بالقرب من البيت الأبيض في السنوات الأخيرة، وفي مارس/آذار من العام الماضي أقدم رجل من ولاية كاليفورنيا على قفز سياج البيت الأبيض قبل اعتقاله. وأطلق سراح الرجل الذي كان يحمل قنينتي رذاذ الفلفل ورسالة موجهة إلى الرئيس ترامب.