المحكمة الدستورية المصرية تزيل العقبات أمام نقل تيران وصنافير الى السعودية

القاهرة: ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت كل الاحكام المتعلقة بالاتفاقية المثيرة للجدل التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر ما يزيل كل العقبات امام التنازل عنهما، بحسب ما أوردت صحيفة الاهرام الرسمية عشية زيارة لولي العهد السعودي.

وكانت الحكومة أعلنت في أبريل 2016 اتفاقية تمنح السيادة على الجزيرتين غير المأهولتين الى السعودية. وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية في يونيو بعد قرارات قضائية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا السبت بـ "عدم الاعتداد بجميع الاحكام القضائية الصادرة... بشأن اتفاقية تيران وصنافير"، بحسب موقع صحيفة الاهرام.

ويضع القرار حدا لهذه القضية ويقر نقل السيادة عليهما الى السعودية.

ومن المقرر ان يصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاحد الى القاهرة في زيارة تستمر يومين في اطار جولته الاولى الى الخارج منذ تعيينه في منصبه.