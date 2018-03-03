بريطانيا: توجيه الإتهام إلى ثلاثة أشخاص في تفجير ليستر

صورة نشرتها هيئة الحرائق والاغاثة في ليسترشير في 26 فبراير

لندن: وجهت الشرطة البريطانية الاتهام إلى ثلاثة أشخاص السبت في إطار التحقيق حول تفجير أوقع خمسة قتلى وأسفر عن احتراق مبنى في ليستر بوسط بريطانيا مساء الاحد الماضي.

واعلنت شرطة ليسترشير في بيان انه تم توجيه تهم اشعال النار بنية الايذاء وخمسة اتهامات بالقتل غير العمد الى الموقوفين.

وأدى الانفجار الذي وقع في 25 فبراير في مدينة ليستر الى تدمير محل سوبرماركت وشقة فوقه كما أدت شدة الانفجار الى ارتجاج منازل قريبة، بحسب الجيران.

وقضت ام في السادسة والاربعين واثنين من ابنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذي اعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم في شقة تعلو متجرا.

وقضت ايضا صديقة احد الشابين (18 عاما) وموظفة في المتجر المذكور (22 عاما).

كما اسفر الحادث عن اصابة خمسة اشخاص.

وقالت الشرطة ان المتهمين من ليستر والثاني من كوفنتري المجاورة والثالث من اولدهام (شمال غرب) وكلهم في الثلاثينات من العمل ومن المفترض ان يمثلوا امام المحكمة الاثنين.

وكانت الشرطة أوقفت ثلاثة مشتبه بهم الاربعاء واثنين اخرين من شرق انكلترا الجمعة الجمعة ولا يزالان يخضعان للاستجواب.

