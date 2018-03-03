ماكرون وغوتيريش يبديان قلقا عميقا إزاء الوضع في سوريا

باريس: أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "قلقا عميقا" السبت ازاء الوضع في الغوطة الشرقية حيث لا تزال الامم المتحدة غير قادرة على ايصال المساعدات الى هذا الجيب المحاصر قرب دمشق، بحسب الاليزيه.

وتابع القصر الرئاسي ان ماكرون وغوتيريش "اكدا مجددا تصميمهما على حمل النظام السوري وحلفائه على تطبيق القرار 2401 خصوصا في ما يتعلق بايصال المساعدات الانسانية".

واضاف ان "مواكب الامم المتحدة يجب ان تتمكن منذ الان من ايصال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية للسكان المحاصرين".

ومن المقرر ان يجري ماكرون الاحد محادثات حول سوريا مع نظيره الايراني حسن روحاني الذي تعتبر بلاده احد ابرز حلفاء نظام بشار الاسد.

ولم يتم تطبيق القرار 2401 بعد اسبوع على اقراره في مجلس الامن الدولي، بينما صعدت قوات النظام وحلفاؤها هجومها على الفصائل المعارضة.

