التلغراف: وفد بولندي في إسرائيل لنزع فتيل أزمة قانون المحرقة

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نشرت صحيفة الديلي تليغراف مقالا عن إسرائيل وبولندا اللذين "يعقدان محادثات لإنقاذ العلاقات بينهما بعد خلاف مرير حول الهولوكوست".

وتقول التلغراف إن إسرائيل ترى أن "قانون الهولوكست الذي أصبح ساري المفعول منذ هذا الأسبوع يعد محاولة من البولنديين لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية"، إذ يجرم أي محاولة لتحميل الحكومة البولندية أي ذنب أو الإنحاء عليها باللائمة في الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث "ألمانيا النازية"، ويفرض عقوبة السجن مدة تصل 3 سنوات لكل من يصف معسكرات الموت التي اُنشئت في بولندا بـ «معسكرات الموت البولندية».

وتضيف الصحيفة أن الأمر وصل إلى حد استخدام بعض الصحف البولندية تعليقات معادية للسامية علاوة على ادعاءات يهودية غير صحيحة تاريخيا بأن البولنديين "حرضوا على جريمة التطهير العرقي ضد اليهود".

ونشرت صحيفة فاكت البولندية أن أحد الديبلوماسيين الأمريكيين أخبر وزارة الخارجية البولندية في يناير/ كانون الثاني الماضي أن واشنطن ترى أن القانون الجديد "غير مقبول" محذرا وارسو من أنها ستواجه عواقب سلبية إن تم تمرير القانون.

"لحوم مستزرعة"

AFP/getty

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا علميا بعنوان "لحوم نظيفة مستزرعة في المعامل ستكون جاهزة للبيع بنهاية العام الجاري".

وتقول الصحيفة إن أحد منتجي اللحوم المستزرعة صناعيا أكد أن هذا النوع من اللحوم الذي يُصنع في المعامل قد يكون موجودا على قوائم الطعام في المطاعم المختلفة بحلول نهاية 2018.

ويتم استزراع هذا النوع من اللحوم، الذي يسمى "اللحوم النظيفة"، معمليا من خلال بعض الخلايا الجذعية التي تؤخذ من بعض الحيوانات ويتم التعامل معها كيميائيا لدفعها للنمو في المعامل وبالتالي الحصول على كميات أكبر من اللحوم القابلة للاستهلاك دون ذبح أي حيوان.

وتستغرق هذع العملية عدة أسابيع لتصبح كافية للبيع، فيما يعدها بعض المختصين مفتاحا لمواجهة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ تنبأت إحدى الدراسات بأن انتشار هذا النوع من اللحوم سيقلص معدل انبعاث الغارات الدفيئة بنحو 95 في المائة عن المعدل الحالي.

وتضيف الإندبندنت قائلة إن المدير التنفيذي لشركة جاست لصناعة اللحوم النظيفة قد أكد أن عدة أنواع من منتجات هذه اللحوم مثل قطع الدجاج المقلي "الناغيتس" و"السجق" يمكن أن تكون متاحة للبيع في متاجر الولايات المتحدة وآسيا خلال شهر أو شهرين لكن العقبة الرئيسية التي تقف امام انتشار هذا النوع من اللحوم هو النظرة التقليدية للمستهلكين.

وتوضح الصحيفة أن نحو 14.5 في المائة من معدل انبعاثات غازات الدفيئة تأتي من أنشطة رعاية قطعان الماشية والمزارع الحيوانية وهو أكبر من معدل الانبعاثات الناتجة عن مركبات السير ونقل البضائع.

"حكومة لكتالونيا من المنفى"

Reuters كارلس بوجديمونت

ونشرت صحيفة الغارديان، في عددها الصادر يومه السبت، مقالا عن الازمة في إقليم كتالونيا بعنوان "بوجديمونت يتعهد بقيادة الحكومة الكتالونية من المنفى".

إذ أكد كارلس بوجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا الذي يقيم في بلجيكا منذ أشهر بعدما فر من برشلونة عاصمة الإقليم خوفا من الاعتقال، أنه توقف عن محاولة رسم سيناريو العودة للإقليم متعهدا بقيادة الحكومة المحلية من المنفى.

كما أكد أن حكومته ستواصل العمل على انفصال كتالونيا عن إسبانيا، مشيرا إلى أنه يرغب في تشكيل حكومته في المنفى ليعملوا دون خوف أو تأثيرات أمنية.

وسيشكل بوجديمونت حكومته تحت مسمى "مجلس وطني" سيترأسه شخصيا، مؤكدا أن الانتصار الأخير الذي حققته الأحزاب المؤيدة للانفصال في الانتخابات العاجلة الأخيرة منحه دعما قانونيا كافيا للقيام بمهمته.

الغارديان أكدت أيضا أن بوجديمونت أوضح أنه لن يكمل محاولته الترشح لحكومة الإقليم وسيرشح لها جوردي سانشيز النائب في برلمان الإقليم الذي اشتهر بتأييده الشديد للانفصال والذي يقبع حاليا في السجون الإسبانية.