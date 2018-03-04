الأسبوع في صور: زفاف تحت الثلج وطقوس لطرد الحظ السيء

العدد 6130 الأحد 4 مارس 2018 آخر تحديث GMT 10:01:00
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أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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توقيف الإعلامي المصري خيري رمضان
كوريا الجنوبية توفد الاثنين مبعوثين خاصين إلى جارتها الشمالية
سارة فرح تعود بـ"خنتك" من كلماتها وألحانها
السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي
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الصين لن تسكت عن إضرار أميركي بمصالحها الاقتصادية
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هل ينبغي بالعالم أن يخشى أسلحة روسية "لا تقهر"؟
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فبراير في اليمن... شهر الخسائر في أوساط الحوثي
كوريا الشمالية تنتقد وضع الولايات المتحدة شروطا مسبقة لاجراء محادثات
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مصر والسعودية
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الجسر: السعودية لا ترغب في انتقال نار الحرب إلى لبنان
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"الفيديو المساعد للحكم" تقنية تستخدم رسميا في كأس العالم 2018
طالب "يقتل والديه" في ولاية ميشيغان الأمريكية
ولي العهد في مصر!
إلى أين تتجه إيطاليا بعد تغيّر شروط اللعبة؟
جنيف تشهد على عزلة قطر
ماذا يريد MBS في جولته الخارجية؟
هل نضج الحل في أزمة قطر؟
الموقف العربي من سورية
عن العراق وشعب العراق أتحدث
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دعوات مشبوهة لتدويل الحرمين
بوتين يهدد... التوقيت والحرب الباردة
طوكيو تحترق: الرائحة في الجو
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واشنطن: الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح
الإرهاب صناعة والانفلات مثله
تعرف على مهرجان هولي الديني في الهند
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التلغراف: وفد بولندي في إسرائيل لنزع فتيل أزمة قانون المحرقة
طالب "يقتل والديه" في ولاية ميشيغان الأمريكية
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نشطاء: الطيران التركي يقتل 36 من قوات موالية للحكومة السورية في عفرين
GMT 4:16 2018 الأحد 4 مارس
GMT 4:21 2018 الأحد 4 مارس
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الأسبوع في صور: زفاف تحت الثلج وطقوس لطرد الحظ السيء
بي. بي. سي.
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قطار بخاري يشق طريقه نحو جبل بروكين عبر مناظر طبيعية تغطيها الثلوج قرب قرية شيركي بألمانيا.
كلب يقفز فوق ظهر مدربه في هونغ كونغ بالصين كجزء من فعاليات التدريب لوحدة الكلاب البوليسية في السجون الصينية.
أشخاص يشاركون في لعبة شعبية تسمى جويبولنوري في سول، عاصمة كوريا الجنوبية احتفاء ببزوغ القمر بمناسبة حلول السنة الجديدة بهدف طرد الحشرات والحظ السيء.
متابعة لجوائز الأوسكار، تقف فيفيان روبنسون في شارع عريض خارج مسرح دولبي خلال الاستعدادات التي تسبق توزيع جوائز الأسكار بهوليوود في لوس أنجليس.
زوجان يلتقطان صور زفاف في ميدان القديس مرقس بمدينة البندقية في إيطاليا في أعقاب هطول الثلوج خلال الليل.
القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي، وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
راقصون يقدمون رقصات تقليدية في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال فعالية نافام بيراهيرا السنوية التي تقام في الديانة البوذية.
أفراد من الجمهور يلقون نظرات الوداع الأخيرة على جثمان القس بيلي غرايم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واشتهر بأنه سفير الرب وبأنشطته التبشيرية التي غطت معظم أنحاء العالم.
مشجعات يحتفلن بموسم استقطاب عاملين جدد في مدينة طوكيو، وحضر الفعالية خريجو مختلف الكليات المهنية في اليابان للتسلح بالحماس في مشوار البحث عن وظيفة جديدة.
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