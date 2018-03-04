GMT 4:16 2018 الأحد 4 مارس GMT 4:21 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث

الأسبوع في صور: زفاف تحت الثلج وطقوس لطرد الحظ السيء

بي. بي. سي.
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بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة في أماكن متفرقة من العالم خلال الأسبوع الأخير.

طالبات هنديات.
DIBYANGSHU SARKAR/ AFP
طالبات هنديات يلعبن بمساحيق ملونة احتفاء بالمهرجان المقدس في مدينة كولكتا بالهند. ويتم الاحتفال بمهرجان الألوان في نهاية فصل الشتاء.
قطار بخاري يشق طريقه نحو جبل بروكين عبر مناظر طبيعية تغطيها الثلوج قرب قرية شيركي بألمانيا.
Fabian Bimmer/ Reuters
قطار بخاري يشق طريقه نحو جبل بروكين عبر مناظر طبيعية تغطيها الثلوج قرب قرية شيركي بألمانيا.
كلب يقفز فوق ظهر مدربه في هونغ كونغ بالصين كجزء من فعاليات التدريب لوحدة الكلاب البوليسية في السجون الصينية.
JEROME FAVRE/ EPA
كلب يقفز فوق ظهر مدربه في هونغ كونغ بالصين كجزء من فعاليات التدريب لوحدة الكلاب البوليسية في السجون الصينية.
Peoأشخاص يشاركون في لعبة شعبية تسمى جويبولنوري بسيول في كوريا الجنوبية احتفاء ببزوغ القمر بمناسبة حلول السنة الجديدة بهدف طرد الحشرات والحظ السيء.
YONHAP/ EPA
أشخاص يشاركون في لعبة شعبية تسمى جويبولنوري في سول، عاصمة كوريا الجنوبية احتفاء ببزوغ القمر بمناسبة حلول السنة الجديدة بهدف طرد الحشرات والحظ السيء.
متابعة لجوائز الأوسكار تسمى فيفيان روبنسون تقف في شارع عريض خارج مسرح دولبي خلال الاستعدادات التي تسبق توزيع جوائز الأسكار بهوليوود في لوس أنجلس.
Lucy Nicholson/ Reuters
متابعة لجوائز الأوسكار، تقف فيفيان روبنسون في شارع عريض خارج مسرح دولبي خلال الاستعدادات التي تسبق توزيع جوائز الأسكار بهوليوود في لوس أنجليس.
زوجان يلتقطان صور زفاف في ميدان القديس مرقس بمدينة البندقية في إيطاليا في أعقاب هطول الثلوج خلال الليل.
ANDREA PATTARO/ AFP
زوجان يلتقطان صور زفاف في ميدان القديس مرقس بمدينة البندقية في إيطاليا في أعقاب هطول الثلوج خلال الليل.
القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
JIM LO SCALZO/ EPA
القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي، وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
راقصون يرقصون رقصات تقليدية في عاصمة كولومبو بسيريلانكا خلال فعالية نافام بيراهيرا السنوية التي تقام في الديانة البوذية.
Dinuka Liyanawatte/ Reuters
راقصون يقدمون رقصات تقليدية في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال فعالية نافام بيراهيرا السنوية التي تقام في الديانة البوذية.
أفراد من الجمهور يلقون نظرات الوداع الأخيرة على جثمان القس بيلي غرايم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واشتهر بأنه سفير الرب وبأنشطته التبشيرية التي غطت معظم أنحاء العالم.
Leah Millis/ Reuters
أفراد من الجمهور يلقون نظرات الوداع الأخيرة على جثمان القس بيلي غرايم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واشتهر بأنه سفير الرب وبأنشطته التبشيرية التي غطت معظم أنحاء العالم.
مشجعات يحتفلن بموسم استقطاب عاملين جدد في مدينة طوكيو، وحضر الفعالية خريجو مختلف الكليات المهنية في اليابان للتسلح بالحماس في مشوار البحث عن وظيفة جديدة.
FRANCK ROBICHON/ EPA
مشجعات يحتفلن بموسم استقطاب عاملين جدد في مدينة طوكيو، وحضر الفعالية خريجو مختلف الكليات المهنية في اليابان للتسلح بالحماس في مشوار البحث عن وظيفة جديدة.


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