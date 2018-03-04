الأسبوع في صور: زفاف تحت الثلج وطقوس لطرد الحظ السيء

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة في أماكن متفرقة من العالم خلال الأسبوع الأخير.

DIBYANGSHU SARKAR/ AFP طالبات هنديات يلعبن بمساحيق ملونة احتفاء بالمهرجان المقدس في مدينة كولكتا بالهند. ويتم الاحتفال بمهرجان الألوان في نهاية فصل الشتاء.

Fabian Bimmer/ Reuters قطار بخاري يشق طريقه نحو جبل بروكين عبر مناظر طبيعية تغطيها الثلوج قرب قرية شيركي بألمانيا.

JEROME FAVRE/ EPA كلب يقفز فوق ظهر مدربه في هونغ كونغ بالصين كجزء من فعاليات التدريب لوحدة الكلاب البوليسية في السجون الصينية.

YONHAP/ EPA أشخاص يشاركون في لعبة شعبية تسمى جويبولنوري في سول، عاصمة كوريا الجنوبية احتفاء ببزوغ القمر بمناسبة حلول السنة الجديدة بهدف طرد الحشرات والحظ السيء.

Lucy Nicholson/ Reuters متابعة لجوائز الأوسكار، تقف فيفيان روبنسون في شارع عريض خارج مسرح دولبي خلال الاستعدادات التي تسبق توزيع جوائز الأسكار بهوليوود في لوس أنجليس.

ANDREA PATTARO/ AFP زوجان يلتقطان صور زفاف في ميدان القديس مرقس بمدينة البندقية في إيطاليا في أعقاب هطول الثلوج خلال الليل.

JIM LO SCALZO/ EPA القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي، وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

Dinuka Liyanawatte/ Reuters راقصون يقدمون رقصات تقليدية في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال فعالية نافام بيراهيرا السنوية التي تقام في الديانة البوذية.

Leah Millis/ Reuters أفراد من الجمهور يلقون نظرات الوداع الأخيرة على جثمان القس بيلي غرايم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واشتهر بأنه سفير الرب وبأنشطته التبشيرية التي غطت معظم أنحاء العالم.