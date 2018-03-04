GMT 9:30 2018 الأحد 4 مارس GMT 11:21 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث
انتقد ساخرًا حكمًا أبديًا سيحظى به شي جينبينغ

ترمب يقترح "إصلاحًا صينيًا" يسمح ببقاء الرئيس في السلطة!

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
ترمب يشيد بشي جينبينغ ويصفه بـ"الممثل القوي" للشعب الصيني
تيريزا ماي تلتقي شي جينبينغ لتعزيز العلاقات التجارية
شي جينبينغ الأكثر سطوة بعد ماو تدخل أفكاره دستور الصين
شي جينبينغ يصبح "أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ"
شي جينبينغ يفوز بولاية جديدة امينا عاما للحزب الشيوعي الصيني
مسؤولون صينيون كبار "تآمروا للإطاحة" بالرئيس شي جينبينغ

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مازحًا استيراد "إصلاح صيني" يسمح بولاية رئاسية غير محددة، في إشارة إلى ما سيحظى به نظيره الصيني شي جينبينغ.

إيلاف من واشنطن: قال متحدثًا عن شي أثناء عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهوري في مقره السكني في ولاية فلوريدا وسط ضحك الحضور: "لقد أصبح الآن رئيسًا مدى الحياة".

أضاف ترمب وفقًا لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "لقد حصل على ذلك، أعتقد أنه أمر رائع". تابع مثيرًا قهقهات الحاضرين: "ربما يجب أن نحاول ذلك يومًا ما".

إلا أن هذه التصريحات الصادرة بروح من الدعابة أثارت سخط النائب الديمقراطي رو خانا وغيره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبطلب من الحزب الشيوعي الحاكم، ينبغي أن يقرر البرلمان الصيني، الذي يعقد جلسته الموسعة السنوية الاثنين، تعديل الدستور لإلغاء تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، والمفروضة منذ 1982. وسيسمح هذا للرئيس شي، الذي تولى منصبه عام 2013، بالبقاء رئيسًا بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2023.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار