ترمب وميلانيا لدى نزولهما من الطائرة الرئاسية في قاعدة أنروز الجوية في ولاية ميريلاند السبت مارس 2018

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مازحًا استيراد "إصلاح صيني" يسمح بولاية رئاسية غير محددة، في إشارة إلى ما سيحظى به نظيره الصيني شي جينبينغ.

إيلاف من واشنطن: قال متحدثًا عن شي أثناء عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهوري في مقره السكني في ولاية فلوريدا وسط ضحك الحضور: "لقد أصبح الآن رئيسًا مدى الحياة".

أضاف ترمب وفقًا لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "لقد حصل على ذلك، أعتقد أنه أمر رائع". تابع مثيرًا قهقهات الحاضرين: "ربما يجب أن نحاول ذلك يومًا ما".

إلا أن هذه التصريحات الصادرة بروح من الدعابة أثارت سخط النائب الديمقراطي رو خانا وغيره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبطلب من الحزب الشيوعي الحاكم، ينبغي أن يقرر البرلمان الصيني، الذي يعقد جلسته الموسعة السنوية الاثنين، تعديل الدستور لإلغاء تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، والمفروضة منذ 1982. وسيسمح هذا للرئيس شي، الذي تولى منصبه عام 2013، بالبقاء رئيسًا بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2023.