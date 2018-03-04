GMT 11:00 2018 الأحد 4 مارس GMT 11:14 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث
لدى توجهه إلى واشنطن لدعوة الرئيس الأميركي شخصيًا

نتانياهو يأمل حضور ترمب تدشين السفارة الأميركية في القدس

صحافيو إيلاف
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أمله في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب حفل تدشين السفارة الأميركية في القدس في مايو المقبل، موضحًا أنه سيناقش هذه "الإمكانية" خلال لقائهما الاثنين في واشنطن.

إيلاف: أوضحت الدبلوماسية الأميركية أن نقل السفارة من تل أبيب تحدد في مايو. وفي السادس من ديسمبر، كان ترمب الذي خالف عقودًا من السياسة الأميركية على هذا الصعيد، أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وأعرب نتانياهو، الذي كان يتحدث لدى توجّهه إلى الولايات المتحدة، ليل السبت الأحد، عن رغبته في دعوة الرئيس الأميركي إلى حضور الاحتفال. وقال: "أريد أن أشكره. وسأناقش معه (ترمب) بالتأكيد هذه الإمكانية".

تأتي زيارة نتانياهو فيما العلاقات الثنائية في ذروتها. وسيلتقي نتانياهو الاثنين ترمب، الذي يصفه بأنه "صديق حقيقي"، فيما يطبق الرئيس الأميركي سياسة دعم ثابت لإسرائيل وحكومتها.
 


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