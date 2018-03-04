GMT 12:03 2018 الأحد 4 مارس GMT 13:17 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث
لتقييم جهوزية التصدي لهجمات صاروخية محتملة من إيران

بدء مناورات "كوبرا العرعر" الأميركية - الإسرائيلية

نصر المجالي
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تزامنًا مع التصعيد على الجبهة اللبنانية السورية والتهديد الآتي من إيران وحزب الله، انطلقت المناورات العسكرية الإسرائيلية الأميركية المشتركة "كوبرا العرعر - Juniper Cobra" وذلك بهدف تقييم الجهوزية للتصدي لأي هجوم. 

إيلاف: تهدف المناورات، التي ستستمر حتى منتصف مارس الجاري، إلى التدرّب على استخدام منظومات الدفاع الجوي "آرو – حيتس (السهم)" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"باتريوت"، واختبار قدرتها على التصدي للصواريخ الباليستية البعيدة المدى.

كما تهدف إلى تمكين المنظومات الدفاعية الصاروخية الأميركية والإسرائيلية من العمل بصورة مشتركة، لاسيما الرادار "إكس باند، إف بي إكس تي" الموجود في النقب، والذي سيمكن صواريخ "آرو" من اعتراض صواريخ تحاكي "شهاب 3" الإيرانية ذاتية الدفع.

وتشارك الولايات المتحدة بنحو 2500 جندي، ينضمون إلى 2000 آخرين من الجيش الإسرائيلي في المناورات التي وصفتها بـ"الكبرى".

دفاع جوي
وكانت الولايات المتحدة شرعت في يناير الماضي بنشر واسع النطاق لمنظومة دفاع جوية مضادة للصواريخ في إسرائيل، استعدادًا للمناورات المشتركة، التي تحاكي إطلاق نار في "الجبهة الإسرائيلية الداخلية"، كما تحاكي نشوب حرب على جبهات موازية عدة، في الجنوب والشمال، يطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف.

ويرى المراقبون أن هذه المناورات تأتي في إطار تصعيد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل، وإيران و"حزب الله" حول حرب محتملة تتبادل الأطراف المذكورة الاتهامات بالتخطيط لها.

تدريبات الشرطة
بالتوازي مع هذه المناورات، تجري الشرطة والجيش الإسرائيليان اليوم الأحد تدريبات تستمر 4 أيام في الجليل الأسفل ومرج يزراعيل.

يذكر أن مناورات كوبرا العرعر (Juniper Cobra Maneuvers) هي مناورات عسكرية دفاعية مشتركة تقام بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل كل عامين، كانت بدايتها في عام 2001 وتأتي التسمية المذكورة نسبة إلى شجر العرعر "أحد أشجار الصنوبر ذات الإستخدامات الطبية والعطرية"، وتعد التدريبات من أضخم المناورات الباليستية المشتركة وأكثرها تعقيدًا.
 


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