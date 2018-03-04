إصابة سائق بعدما صدم شرطيًا واثنين من المارة في إسرائيل

القدس: صدم سائق سيارة الاحد ضابطا في الشرطة واثنين من المارة، ثم أصيب بالرصاص في مدينة عكا شمال اسرائيل، كما اعلنت الشرطة التي لم توضح ما اذا كان ذلك هجوما بوساطة سيارة.

وذكر متحدث باسم الشرطة ان التحقيق جار في ملابسات الحادث، مشيرا الى ان اصابة الاشخاص الثلاثة الذين صدمهم السائق طفيفة.

وقد صدم أحد هؤلاء الاشخاص قرب سوق، اما الاثنان الآخران، فقرب المحطة، كما اضافت الشرطة التي لم تعط ايضا توضيحات عن هوية السائق.

وشن فلسطينيون وعرب اسرائيليون في السابق هجمات بسيارات في اسرائيل وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وعكا مدينة ساحلية متوسطية يتعايش فيها اليهود والعرب.

