ولي العهد السعودي يغادر الرياض متوجهًا إلى مصر

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرياض منذ قليل متوجها إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إيلاف من الرياض: أعلن الديوان الملكي في بيان أنه "بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد لزيارة مصر.

وذكر البيان أن الزيارة "استجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من رئيس جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها الرئيس السيسي، وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي، وشددت من إجراءاتها الأمنية في الطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية.

كما حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين الطرق المؤدية من وإلى المطار بالأعلام المصرية والسعودية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي قد أكد أن "زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الزيارات المهمة جداً، خاصة وأنها أولى الزيارات الخارجية له منذ توليه منصب ولاية العهد".

وأوضح أن الزيارة بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والسعودية"، مشيراً إلى أن الزيارة ستستمر لمدة 3 أيام، وستتضمن عددا من الزيارات الميدانية للمناطق التي تشهد تنمية في مصر".

ولفت إلى أن الزيارة ستشهد عددا من المباحثات الثنائية، مشيراً إلى أن السعودية تضم أكبر عدد من المستثمرين في المنطقة، وهي أيضا أكبر دولة عربية تستقبل عمالة من الخارج.