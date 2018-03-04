دبي: أعلن مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، عن إطلاق أولى فعالياته الجماهيرية لهذا العام تحت عنوان "فرحة كويتية".

وسوف ينظم المهرجان الترفيهي للمرة الأولى بالتعاون مع شركة إعمار العقارية وشركة «جاسترونوميكا» المالكة لسلسة مطاعم في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة نخبة من المشاريع الشبابية الكويتية. وتقام فعاليات المهرجان ضمن أنشطة Rise DCH ضمن مشروع "خور دبي" يومي 9 و10 من شهر مارس 2018.

وبهذه المناسبة، قالت لمى جاسم بورسلي عضو الهيئة الإدارية للمجلس، رئيس اللجنة المنظمة: "لقد اخترنا شعار المهرجان بعنوان فرحة كويتية ليعكس ما تمثله هذه الفعالية من متعة عائلية وترفيهية للزوار، إذ يقدم المهرجان تجربة متكاملة وممتعة تجمع بين العروض الفنية والرياضية إلى جانب المشاركات الكويتية التي يقصدها السياح عادة في دولة الكويت، وسوف يقدمه شبابنا بروح كويتية مفعمة بالحب والابداع".

وأضافت بورسلي: "ندعو المواهب الكويتية والمشاريع الشبابية للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان لتقديم ما لديهم من إبداع لزوار دبي. يتوقع حضور أكثر من 5 آلاف زائر على مدار اليومين".

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضاً فنية في الهواء الطلق يحييها فنانون كويتيون يمزجون بإبداع المحتوى العربي بالعزف الغربي. كما يتضمن المهرجان، مسابقات رياضية لمختلف أفراد العائلة يقدمها أبطال GYM UFC للفنون القتالية، واستعراضات كروية بمشاركة مدربي أكاديمية GOAL! الرياضية. وسيشهد المهرجان سحوبات على جوائز ستسعد الجماهير. وقام بتصميم الحملة الرقمية الشركة الكويتية الشابة "غالية" لخدمات الاتصالات المتخصصة.

من جانبه قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": يسعدنا أن نستضيف فعاليات فرحة كويتية ضمن أنشطة Rise DCH التي ننظمها بصورة دورية ضمن مشروع خور دبي لتكون مقصداً عائلياً ترفيهياً مميزاً للزوار من كافة الأعمار. كما يسرنا أن تحمل النسخة المقبلة من هذا الحدث طابعاً كويتياً بامتياز، ليحظى الزوار بفرصة التعرف على المشهد الفني والإبداعي الغني في دولة الكويت ومواهبها الرياضية الواعدة، في أجواء احتفالية مناسبة لجميع أفراد الأسرة. كما يمثل المهرجان خير تجسيد لأواصر المحبة العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة".



