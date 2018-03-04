ولي العهد السعودي يصل إلى القاهرة

القاهرة: وصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهرة الاحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

وكان الرئيس المصري في استقبال ولي العهد السعودي عند سلم الطائرة التي حطت على مدرج مطار القاهرة المقابل لقاعة كبار الزوار. وتحظى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باهتمام مصري كبير.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات في المطار، صحب الرئيس المصري ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية.





وتأتي زيارة محمد بن سلمان الى القاهرة قبل رحلته المقررة الى بريطانيا الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 مارس.

ويعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد استمراراً للتنسيق والتعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يتناول اللقاء أبرز القضايا الإقليمية الراهنة.

وسيسهم التعاون المصري السعودي إزاء التحديات المشتركة من وجهة نظر كثيرين في بلورة تصور لمستقبل المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وستركز الزيارة أيضاً على أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مراقبين، فإن العلاقة الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة كانت وستظل أساساً وضماناً للاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.