أيها البالغون الشباب... اقرأوا هذه الروايات فورًا!

لندن: لم تتمتع الكتب الموجهة إلى البالغين الشباب يومًا بالشعبية التي تتمتع بها اليوم. ويبدو أن محبي أعمال المؤلفين الذين يكتبون لهذه الشريحة من القراء لا يكتفون منها، ولا سيما قراء الكتب الإلكترونية الذين ينشرون مدونات وأفلام فيديو وتغريدات عن رواياتهم المفضلة، محولين هواية المطالعة الخاصة تقليديًا إلى خبرة جماعية.

لكن الاقبال على أحدث الإصدارت الموجهة إلى البالغين الشباب لا يقتصر على المراهقين فحسب، بل يتجاوزهم إلى الكبار أيضًا. نعرض ادناه لباقة من أفضل هذه المؤلفات التي تستحق القراءة، ولا سيما أن العالم ما زال في جو "يوم الكتاب العالمي" الذي حل في مطلع مارس الجاري.

هذا يحدث في الأفلام فحسب

It Only Happens in the Movies

لكاتبة هذا الكتاب، هولي بيرن، اسم لامع بين الكتاب للبالغين الشباب، بفضل سلسلة كتبها ذات الشعبية الواسعة "نادي العوانس" (Spinster Club). وهي معروفة بقدرتها على الجمع بين الموقف النسوي الرصين والقصص التي تدور حول حياة المراهقين. يتناول كتابها هذا مسألة مهمة: متى تضع العلاقة أولًا، ومتى تضع نفسك أولًا. صدرت الرواية في أكتوبر 2017.

الجميلات

The Belles

هذه الرواية هي باكورة أعمال دونيل كلايتون. تدور حوادثها في عالم أورليانز الخيالي، حيث يتحكم افراد موهوبون بقوة الجمال وبالقدرة على منحها للآخرين، وهم يستطعيون أن يعطوا سكان أورليانز شعرًا جديدًا وعيونًا جديدة وبَشَرة ناعمة. صدرت هذه الرواية في فبراير 2018.

آل غرايس

The Graces

رواية كتبتها لورا إيف للمأخوذين بعالم السحر، تجمع فيها بمهارة بين أعمال السحر ولغز بلدة صغيرة في حبكة تحافظ على عنصر التشويق. وفيها يكون الجميع مفتونين بثلاثة من أفراد آل غريس، بمن فيهم الوافدة الجديدة ريفر. لكن هناك سببًا أعمق وأشد مدعاة للتوجس وراء اهتمامها هذا. صدرت الرواية في فبراير 2018.

الكراهية التي تمنحها

The Hate U Give

تدور رواية الكاتبة أنجي توماس حول المراهقة "ستار" التي تشهد مقتل صديقها خليل بيد ضابط شرطة. تحدث النقاد عن الكتاب بوصفه الناطقة باسم "حياة السود مهمة"، وفي هذا الكثير من الحقيقة. تعيد الرواية تذكير القراء بمظالم سود أميركا وأحزانهم، لكن تسليط الضوء على قضيتهم لا يأتي على حساب القصة، بل تكمن قوة الرواية في لحظاتها الهادئة. صدرت الرواية في فبراير 2017.

سلاحف في الطريق

Turtles All the Way Down

جون غرين، مؤلف هذه الرواية، شخصية تقسيمية. البعض معجب بأعماله وابطاله المعطوبين والظرفاء في آن، فيما يجد بعض آخر أسلوبه المتميز مزعجًا وغير واقعي. كتابه هذا يروي قصة صديقين يتفقان على البحث عن ملياردير مفقود، لكنه استكشاف غير تقليدي للعيش مع اضطراب نفسي يسبب القلق. صدرت الرواية في أكتوبر 2017.

13 دقيقة

13 Minutes

تكتب المؤلفة سارة بينبورو للكبار والشباب، مبينة كيف يمكن أن تتبادل الأجناس الأدبية مواقعها. كتابها هذا لغز مشوق، يدور حول محاولة قتل طالبة محبوبة جدًا، عُثر عليها في نهر متجمد ذات صباح جليدي. تشخص الرواية عالم المدارس الثانوية الموبوء والمهووس بالمكانة الاجتماعية في اميركا. صدرت الرواية في فبراير 2016.



الحب والكره وحُجُبٌ أخرى

Love, Hate and Other Filters

هذه الرواية للكاتبة سميرة أحمد منعشة وحقيقية وجريئة، تحكي قصة مايا عزيز، المسلمة الاميركية الشابة المحبوبة التي تسعى إلى تحقيق ما ينتظره منها والداها الهنديان المحافظان، فيما تدخل في صراع مرير مع رغباتها وأحلامها هي. إنها رواية حب ونزاع مع الوالدين ومحاولة تكوين هوية متميزة، وهذا من الموضوعات عامة بين المراهقين. لكن، بعد موجة من التعصب في أعقاب هجوم ارهابي، يستطلع الكتاب التحديات الملموسة التي تواجه شابة مسلمة وآسيوية في خضم الإسلاموفوبيا المتزايدة. صدرت الرواية في يناير 2018.



الأمير القاسي

The Cruel Prince

مثل صدور هذه الرواية للكاتبة هولي بلاك في بداية العام الحالي حدثًا كبيرًا، فهو الأول في ثلاثية جديدة تؤلفها بلاك. تجري حوادث الرواية في عوالم روايات بلاك السابقة، لكنها تبقى متميزة بصفتها بداية سلسلة جديدة. عالم بلاك شديد القسوة وإن كان ممتعًا بطريقة سوداء لذيذة. صدرت الرواية في يناير 2018.

ثلاثة تيجان داكنة / عرش داكن واحد

Three Dark Crowns/One Dark Throne

لهواة نوع "صراع العروش" وبطلاته القويات، سيكون الجزء الثالث من هذه السلسة بقلم كيندر بلايك امتدادًا للاثارة السابقة. تدور حوادث المسلسل في عالم حيث كل جيل ينجب ثلاث ملكات شقيقات، إحداهن بارعة في استخدام السم للتخلص من الأعداء من دون أن تتأثر هي به، والثانية موهوبة في التعامل مع الطبيعة بقدرة على إنضاج الفواكه والمحاصيل وبناء الأواصر مع الحيوانات، والثالثة تستطيع التأثير في الأحوال الجوية والتحكم بالنار. لكن، ما أن تبلغ الشقيقات السادسة عشرة حتى يشتبكن في صراع مميت. تصدر هذه الرواية في أبريل 2018.

لك وحدك دائمًا

Only Ever Yours

إنها الرواية الثالثة للكاتبة الايرلندية لويز أونيل، وهي موجهة إلى القراء الكبار خلافًا لروايتيها السابقتين الموجهتين إلى البالغين الشباب. تدور حوادث الرواية في عالم ينتج نساء كاملات وراثيًا، الغرض من انتاجهن وتربيتهن أن يكن ربات بيوت أو جاريات، مع التشديد على قضايا مثل الوزن والجاذبية وغسل الدماغ والمنافسة واليأس. بعد الانتهاء من قراءة الرواية، يشعر القارئ بالارتياح لأنه لا يعيش في هذا العالم. صدرت هذه الرواية في يوليو 2014.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

https://www.telegraph.co.uk/books/young-adult-books/best-young-adult-books-read-right-now/