GMT 16:37 2018 الأحد 4 مارس GMT 19:05 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث
اعتبرا ما يحدث كارثة إنسانية

ماي وترمب يحملان سوريا وروسيا مسؤولية المعاناة في الغوطة

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
إيران تؤكد أن العمليات في الغوطة الشرقية ستستمر
اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة على أطراف الغوطة
الحرب في سوريا: مقتل "أكثر من 500 مدني" منذ بدء القصف الجوي على الغوطة
القصف مستمر على الغوطة الشرقية لليوم السابع
ثمانية أيام من الضربات الدامية على الغوطة الشرقية قرب دمشق
طائرات حربية تقصف الغوطة بعد تصويت مجلس الأمن
غارات جديدة على الغوطة الشرقية رغم القرار الدولي
في الإندبندنت: حصار الغوطة الشرقية قد يكون الأخير في الحرب السورية
مقتل 10 في غارات للنظام السوري على الغوطة الشرقية
مقتل 500 مدني خلال أسبوع من القصف على الغوطة الشرقية

لندن: أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الأحد أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترمب حملا النظام السوري وروسيا "كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة" التي تشهدها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتشاورت ماي وترمب هاتفيًا الاحد. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان انهما "بحثا (الازمة في) سوريا والوضع الانساني المرعب في الغوطة الشرقية. وتوافقا على اعتبار ذلك كارثة انسانية وعلى ان النظام السوري وروسيا، بوصفها الداعم الرئيسي للنظام، يتحملان كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب الاحد خلال اتصال هاتفي بنظيره الايراني حسن روحاني "ممارسة الضغوط الضرورية" على النظام السوري لوقف الهجمات على السكان في الغوطة الشرقية المحاصرة، بحسب ما اعلن الاليزيه.

واعلن مصدر عسكري سوري الاحد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، ان الجيش السوري يتقدم على جبهات عدة في منطقة الغوطة الشرقية.

كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن الجيش السوري بات الاحد يسيطر على أكثر من 25 في المئة من الغوطة.

وكان مجلس الامن اصدر قرارًا في الرابع والعشرين من فبراير بالاجماع دعا فيه الى وقف لاطلاق نار "من دون تأخير" لمدة شهر في سوريا، من دون ان يترجم الامر على الارض.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار