GMT 17:24 2018 الأحد 4 مارس GMT 17:27 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث

إسرائيل: إصابة جنديين وشرطي بجروح في هجوم بسيارة

أ. ف. ب.
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القدس: صدم سائق سيارة عربي اسرائيلي الاحد ضابطا في الشرطة وجنديين، ثم أصيب بالرصاص في مدينة عكا شمال اسرائيل، كما اعلنت الشرطة، مؤكدة انه "هجوم".

واكد بيان للشرطة ان "الشرطة تؤكد انه هجوم ارهابي بدوافع قومية".

واضاف البيان ان السائق "صدم بصورة متعمدة شرطيا وضباطا بالزي العسكري"، الاول قرب سوق والاثنان الاخران قرب محطة.

واكد الجيش الاسرائيلي ان جنديين اصيبا بجروح طفيفة.

وشن فلسطينيون وعرب اسرائيليون في السابق هجمات بسيارات في اسرائيل وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وعكا مدينة ساحلية متوسطية يتعايش فيها اليهود والعرب.


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