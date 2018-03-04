قمة مصرية - سعودية في القاهرة

القاهرة: عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات رسمية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأكد المتحدث في بيان أنه تم خلال المحادثات الاتفاق "حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها".

كما تم الاتفاق على "تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة".

وأكد السيسي ومحمد بن سلمان، وفق بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وأكد السيسي في هذا الإطار على ما يشكله أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات.