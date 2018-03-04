تعرض مرشحة المعارضة سوبتشاك لاعتداء في موسكو

موسكو: أكدت المرشحة للانتخابات الرئاسية الروسية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك انها تعرضت الاحد لاعتداء في موسكو على يد رجل قام بدفعها والقى سائلا عليها تبين انه ماء.

وغردت "هاجمني رجل للتو. دفعني وسقطت ثم القى سائلا علي وصرخ هذا من اجل جيرينوفسكي. واتصلنا بالشرطة".

واعتقلت الشرطة المعتدي المفترض واكدت ان السائل ماء.

وكانت سوبتشاك القت كوب ماء في وجه مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية فلاديمير جيرينوفسكي الاسبوع الماضي خلال مناظرة تلفزيونية بعد ان شتمها.

وسوبتشاك (36 عاما) الشخصية التلفزيونية السابقة من المفاجآت النادرة في الاقتراع الذي سيفوز فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالتأكيد.

وتأمل سوبتشاك الحصول على المرتبة الرابعة او الخامسة وتراهن على الحصول على 3% من الاصوات لكن معهد "فتسيوم" يقدر النسبة ب1,6%.

وستجري الانتخابات الروسية في 18 آذار/مارس في غياب المعارض الرئيسي للكرملين الكسي نفالني الذي رفض ترشيحه بسبب ادانة قضائية اكد ان الكرملين يقف وراءها.

