GMT 20:30 2018 الأحد 4 مارس GMT 20:31 2018 الأحد 4 مارس  :آخر تحديث

وزير مغربي يحاضر في المركز الثقافي الاسلامي بلندن

بهية مارديني
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بهية مارديني: نظم المركز الثقافي الإسلامي في لندن مساء أمس بالتعاون مع جمعية جسور أمسية للجالية المغربية استضاف فيها الوزير عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن المغربي.

بدأ اللقاء بكلمة لمدير المركز الثقافي الاسلامي الدكتور حمد الدبيان اوضح فيها الدور الثقافي والعلمي المهم للمغرب عبر التاريخ وجهوده المستمرة في حفظ الهوية الاسلامية والتراث ودفاعه عن ثوابت الأمة الاسلامية.

قال الدبيان في تصريح خَص به "إيلاف" إن المغرب يقوم بدور مهم في الحفاظ على الهوية الاسلامية وكان لابد من هذا اللقاء للإنصاف والتوضيح.

قدم الوزير رياح محاضرة بعنوان ( تحولات الديموقراطية في المملكة المغربية)، تحدث خلالها عن الشأن الديموقراطي والتطور الاقتصادي في المغرب.

شرح مايمكن أن تسهم به الجالية المغربية والتي يقدر عددها بخمسة ملايين مهاجر ومهاجمة في نهضة المغرب ومستقبله وازدهاره.

وأكد أن دور الجالية يأتي من خلال اندماجها وتأثيرها في الغرب وتكوين رصيد ثقافي واقتصادي للمغرب.

أعقب المحاضرة مناقشات غنية شارك فيها جمهور من الحالية المغربية قدر عدده بأكثر من مائة شخص من مختلف توجهات المجتمع وفئاته في لندن.

شكر الوزير المغربي المركز الثقافي الإسلامي في لندن ، وأثنى على دوره في خدمة التربية والتعليم وقضايا الجاليات.


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