السيسي ومحمد بن سلمان يوقعان عدة اتفاقات

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، شملت الشؤون الاقتصادية والسياسية المشتركة ومجال البيئة ومكافحة التلوث.

إيلاف من القاهرة: وقعت الحكومة السعودية والمصرية مساء اليوم الأحد 4 اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري، وشملت مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وصندوق الاستثمار في السعودية، بهدف تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى للتعاون في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث، بين وزارتي البيئة بالبلدين، فضلا عن توقيع برنامج تنفيذي وتعاون مشترك في مجال الاستثمار بين هيئتي الاستثمار المصرية والسعودية، وأخيرًا بروتوكول تعديل اتفاق الصندوق السعودي المصري بين وزارة التعاون الدولي في البلدين.

وكشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات الثنائية التي جرت بين الجانبين في الوقت الحالي، تتمحور حول التعاون الاقتصادي والاستثماري، خصوصًا في المجال السياحي، وتطوير المناطق السياحية في شرم الشيخ، وسواحل مصر على البحر الأحمر، وأيضًا السواحل المقابلة في المملكة السعودية.

وعقب توقيع اتفاقيات التعاون أقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل عشاء على شرف ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



حضر الحفل كبار رجال الدولة بالبلدين، ولفيف من الشخصيات العامة، والوزراء والإعلاميين والمثقفين ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية.



وعزفت فرقة من الأوبرا المصرية مقطوعات موسيقية، خلال حفل العشاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان قد عقدا جلسة مباحثات موسعة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الفترة الحالية.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.